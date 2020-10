ΟΗΕ: Eκτός συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Σ. Αραβία, εντός Κίνα και Ρωσία

Παρά την τεράστια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, η Σαουδική Αραβία απέτυχε στην προσπάθειά της να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σε μία ψηφοφορία στην οποία όμως η Κίνα και η Ρωσία εξασφάλισαν έδρες για τριετή θητεία στο 47μελές όργανο του ΟΗΕ το οποίο ασχολείται με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

Η ψηφοφορία αφορούσε την ανανέωση δεκαπέντε εδρών του Συμβουλίου, το οποίο επικρίνεται από τις οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ΗΠΑ, καθώς στα έδρανά του εκπροσωπούνται χώρες που κατηγορούνται για την καταπάτηση αυτών των ίδιων των δικαιωμάτων.

Ομως, από τις 15 αυτές έδρες, μόνο για τις 4 υπήρχε ανταγωνισμός και αφορούσε την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ηταν η μόνη περιοχή στην οποία παρουσιάσθηκαν 5 υποψήφιοι για 4 έδρες.

Πάντως, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαιρέτισαν το πλήγμα που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία και οι προσπάθειές της να σβήσει την εικόνα του διαμελισμένου πτώματος του Τζαμάλ Κασόγκι.

«Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην Σαουδική Αραβία του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν», έγραψε στο Twitter ο Μπρούνο Στάνιο, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Watch (HRW). «Η μόνη χώρα που δεν εξελέγη, εγκαταλείφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ. Το βασίλειο παίρνει αυτό που του αξίζει για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα εγκλήματα πολέμου στο εξωτερικό».

Στην ψηφοφορία, η Κίνα έλαβε 139 ψήφους, έναντι 180 ψήφων στην ψηφοφορία του 2016, που θεωρήθηκε θεαματική πτώση για μία χώρα με τόσο βεβαρυμμένο μητρώο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Αυτό δείχνει ότι όλο και περισσότερα κράτη ενοχλούνται από τον καταστροφικό απολογισμό ως προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων», έγραψε στο Twitter ο Λουί Σαρμπονό του HRW.

Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το Πακιστάν και το Ουζμπεκιστάν εξελέγησαν με 169 ψήφους, ενώ το Νεπάλ έλαβε 150. Η Σαουδική Αραβία, η πέμπτη υποψήφια της περιοχής στην διεκδίκηση 4 εδρών έλαβε 90 ψήφους και ήταν η μόνη χώρα της ψηφοφορίας που δεν εξελέγη.

«Αν η Σαουδική Αραβία δεν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, τον τερματισμό του φοβερού πολέμου στην Υεμένη και για την χορήγηση πραγματικών πολιτικών δικαιωμάτων στους πολίτες της, θα παραμείνει παρίας του πλανήτη», δήλωσε η Σάρα Λι Γουίτσον, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Democracy for the Arab World Now, η οποία ιδρύθηκε από τον σαουδάραβα δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι, που δολοφονήθηκε και διαμελίσθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη πριν από δύο χρόνια.

Η Ρωσία και η Κούβα συγκαταλέγονται στις υπόλοιπες υποψήφιες 11 χώρες, προερχόμενες από άλλες περιοχές της γης, οι οποίες εξελέγησαν χωρίς αντίπαλο, διότι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν ίσος με τον αριθμό των κενών εδράνων.

Το επίμαχο σύστημα της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προβλέπει ότι οι χώρες διαπραγματεύονται μεταξύ τους και τελικά συμφωνούν ποιες θα είναι υποψήφιες , συχνά χωρίς αντίπαλο και χωρίς αντιρρήσεις.

«Ψηφοφορίες χωρίς αντίπαλο στα Ηνωμένα Εθνη γελοιοποιούν την λέξη "ψηφοφορία". Οι περιοχικές λίστες των υποψηφίων πρέπει να είναι ανταγωνιστικές ώστε τα κράτη να έχουν επιλογές. Και όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, τα κράτη οφείλουν να αρνηθούν να ψηφίσουν για ακατάλληλους υποψήφιους», δήλωσε ο Λουί Σαρμπονό, διευθυντής για τον ΟΗΕ στο Human Rights Watch, πριν από την ψηφοφορία.

Η ήττα της Σαουδικής Αραβίας είναι αποτέλεσμα της εξαντλητικής άσκησης πιέσεων εκ μέρους των οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από την ψηφοφορία, με την προειδοποίηση ότι η αξιοπιστία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα απειληθεί αν σε αυτό συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Κίνα και η Ρωσία.

Το τελευταίο κεφάλαιο του μητρώου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κίνας είναι ο εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Ουιγούρων σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ενώ το πιο πρόσφατο «ολίσθημα» της Ρωσίας είναι ο δηλητηριασμός με νευροτοξικό παράγοντα του αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP