Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της για νέες έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Νωρίτερα,ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex με αριθμό FA06 -1262/20 που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

Ι.Ι.

H τουρκική Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση της νέας παράνομης τουρκικής Navtex. «Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο», διαπιστώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε σχετική ανακοίνωσή του όπου τονίζεται ότι η Τουρκία «εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ».

Επαναλαμβάνιντας ότι η Άγκυρα «αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας», το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Τουρκία «δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

«Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της. Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι η νέα τουρκική Navtex έρχεται μέσα σε ένα κλίμα έντασης που έχει καλλιεργήσει η Τουρκία στο θέμα του Κυπριακού καθώς και λίγες μέρες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του στην Μπρατισλάβα.

Μετά την συνάντηση ο κ. Δένδιας είχε δηλώσει ότι αναμένεται από την τουρκική πλευρά να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Αθήνας- Άγκυρας, ημερομηνία που ο κυβερνητικος εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τοποθέτησε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 15-16 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ σήμερα συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, αναμένεται να επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες Αθήνα, Λευκωσία και Άγκυρα.

naftemporiki.gr