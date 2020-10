Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορωνοϊό

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Η διασύνδεση της παχυσαρκίας με τη νόσο Covid19 έχει μπει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων και σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει τα παχύσαρκα άτομα έχουν κατά 46% πιο υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν.

Συγκεκριμένα μια από τις πιο πρόσφατες επιστημονικές καταγραφές δεδομένων από 75 αγγλικές και κινέζικες μελέτες για τη λοίμωξη COVID-19, τα παχύσαρκα άτομα διατρέχουν 46% πιο υψηλό κίνδυνο να είναι θετικοί στον COVID-19, 113% πιο υψηλό κίνδυνο νοσηλείας , 74% πιο υψηλό κίνδυνο για εισαγωγή σε ΜΕΘ και 48% αυξημένη θνησιμότητα.

Το πιο ανησυχητικό όμως, είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη «Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological Relationships» των Barry M. Popkin, Shufa Du, William D. Green, Melinda A. Beck, Taghred Algaith, Christopher H. Herbst, Reem F. Alsukait, Mohammed Alluhidan, Nahar Alazemi, Meera Shekar, ότι πιθανότατα τα εμβόλια που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά για τα άτομα με παχυσαρκία, λόγω της εξασθενημένης ανοσοαπόκρισής τους.

ΠΟΥ: Υψηλή ομάδα κινδύνου οι παχύσαρκοι

Ωστόσο, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναφερθεί στο θέμα επισημαίνοντας ότι τα άτομα με παχυσαρκία αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από τον νέο κορωνοϊό. Ενώ, η Παγκόσμια Οργάνωση Παχυσαρκίας υποστηρίζει ότι η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η νοσογόνος (ΒΜΙ>40kg/m2), συνοδεύεται από πλήθος συννοσηροτήτων όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπνική άπνοια κλπ. Καθεμία από τις συννοσηρότητες αυτές αποτελεί από μόνη της παράγοντα για αυξημένη πιθανότητα νόσησης από τον ιό.

Τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα που νοσούν, εξ αιτίας της λοίμωξης COVID-19 φαίνεται ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσηλευτούν ή να χρειαστούν θεραπεία σε ΜΕΘ, ενώ όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα παχύσαρκα ενήλικα άτομα, ηλικίας κάτω των 60 ετών, είναι πιο πιθανό να νοσηλευτούν, αν νοσήσουν εξ αιτίας της λοίμωξης COVID-19.

Η λύση είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, τα παχύσαρκα άτομα χρειάζονται στενή ιατρική παρακολούθηση. Η υγιεινή διατροφή με πολλές φυτικές ίνες, η καλή ενυδάτωση, η ήπια σωματική άσκηση, όπως το περπάτημα και η ανάπτυξη κάποιας αγαπημένης ασχολίας μπορούν να βοηθήσουν και να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό. Ωστόσο, συχνά η προσπάθεια των υπέρβαρων και παχύσαρκων για απώλεια βάρους δεν είναι επιτυχημένη, καθώς οι συννοσηρότητες που συνδέονται με το αυξημένο βάρος επιβάλλουν την αντιμετώπιση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας με φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση.

Όπως μας εξηγεί η κα Εύα Παπαγεωργίου, γενικός - οικογενειακός ιατρός, με ειδικότητα στο Διαβήτη και την Παχυσαρκία και επιστημονική σύμβουλος της BAUSCH Health Ελλάδας, τα φάρμακα που βοηθούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι αυτή τη στιγμή τρία σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για την ορλιστάτη, το συνδυασμό ναλτρεξόνης-βουπροπιόνης και τη λιραγλουτίδη. Η ορλιστάτη είναι ένα παλαιότερης γενιάς φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, το οποίο εγκρίθηκε στην Ευρώπη το 1998. Σε αντίθεση με τα άλλα φάρμακα, η ορλιστάτη δε δρα τροποποιώντας την όρεξη και την πρόσληψη τροφής, αλλά μειώνοντας την απορρόφηση θερμίδων από τον πεπτικό σωλήνα. Η λιραγλουτίδη καθυστερεί τη γαστρική κένωση και επίσης δρα στον υποθάλαμο δημιουργώντας αίσθημα κορεσμού. Η λιραγλουτίδη χορηγείται με υποδόρια ένεση μια φορά την ημέρα, ίδια ώρα και ανεξαρτήτως γεύματος.

Ο συνδυασμός των δραστικών ουσιών υδροχλωρικής ναλτρεξόνης/ υδροχλωρικής βουπροπιόνης είναι ένα νέας γενιάς φάρμακο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες. Η δράση του είναι διπλή, καθώς δρα προκαλώντας αίσθημα κορεσμού αλλά και μειώνοντας το αίσθημα της ανταμοιβής από τη λήψη γλυκού, αλμυρού και λιπαρού γεύματος. Το συγκεκριμένο συνδυαστικό σκεύασμα διατίθεται υπό μορφή δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης.