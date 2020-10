Τουρκική Νavtex με πυρά ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για για άσκηση με πραγματικά πυρά που ξεκινά από τις 26 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Εθνική Επέτειο της 28ης, στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα από τα νησιά της Σκύρου, των Ψαρών, της Εύβοιας και της Χίου.

Το γεγονός αποτελεί ακόμη μια ένδειξη ότι η Άγκυρα επιχειρεί να συντηρήσει την ένταση παρά τις όποιες προσπάθειες αποκλιμάκωσης μετά σύνοδο Κορυφής στην Ε.Ε.

Η τουρκική NAVTEX για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου:

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.