Lenovo Imagine: Online παρουσίαση των καινοτόμων σειρών business προϊόντων

Η Lenovo διοργάνωσε ένα online event με business προϊόντα, παρουσιάζοντας στο κοινό έναν κόσμο γεμάτο κορυφαίες εμπειρίες τεχνολογικής καινοτομίας.

Η ψηφιακή συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των βασικών στοιχείων της έρευνας με τίτλο «Driving The Way Forward: Digital Transformation & Security in the Covid-19 era» από τον Γενικό Διευθυντή της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κύριο Παναγιώτη Μακρυνιώτη. Μια πρωτοβουλία της Lenovo Ελλάδας, η έρευνα διεξήχθη από τη Focus Bari υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και είναι η πρώτη που εστιάζει στην Ελλάδα και ειδικότερα στα θέματα της εργασίας από απόσταση και την κυβερνοασφάλεια, ενώ χαρτογράφει το τεχνολογικό επίπεδο των εταιρειών στη χώρα. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο των στοιχείων της έρευνας εδώ.

Στην ψηφιακή εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης και οι τελευταίες τάσεις της αγοράς στα επαγγελματικά συστήματα, καθώς και νέες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές, άψογα σε κάθε τους βήμα.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Βαγγέλης Μητάκος, Enterprise & Public Sector Sales Manager της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, μίλησε για την ασφάλεια των συσκευών, με τις καινοτόμες λύσεις του ThinkShield by Lenovo: του 360 οικοσυστήματος ασφαλείας φυσικών συσκευών, που προστατεύει δεδομένα σε όλα τα επίπεδα (hardware, software και online), ενώ παράλληλα ανέπτυξε τη φιλοσοφία της Lenovo όσον αφορά στο intelligent transformation, τον έξυπνο μετασχηματισμό.

Ο κύριος Γιάννης Χουρδάκης, SMB Sales Manager της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρo, παρουσίασε τις λύσεις που προσφέρει η Lenovo για επαγγελματική χρήση για εργασία από οπουδήποτε (work form anywhere), που επιτρέπουν σε όλους μας να είμαστε παραγωγικοί, ανά πάσα στιγμή.

Πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκδήλωσης οι πιο πρόσφατες προσθήκες στο premium χαρτοφυλάκιο της σειράς Χ1: το ThinkPad X1 Nano, το πιο ελαφρύ ThinkPad που κατασκευάστηκε έως τώρα (907γρ), µε μοναδικές επιδόσεις και λειτουργικότητα. Και φυσικά, το πρώτο αναδιπλούμενο PC στον κόσμο, το επαναστατικό ThinkPad X1 Fold, που προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό φορητότητας και ευελιξίας, καθορίζοντας μια νέα κατηγορία υπολογιστών - μία κατηγορία που αλλάζει τα δεδομένα - που παρουσίασε στην εκδήλωση ο κύριος Βασίλης Καπένης, Enterprise Account Manager Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο.

Την ψηφιακή εκδήλωση έκλεισε η ομιλία της κυρίας Ειρήνης Χρονοπούλου, Device Sales Lead της Microsoft υπεύθυνη για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα που μίλησε για τη «Σύγχρονη Εργασία και την Εξ Αποστάσεως Μάθηση με τα νέα Windows 10 Pro»