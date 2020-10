Νέα σειρά Bluetooth ακουστικών και ηχείων από την Harman/Kardon

H νέα σειρά Bluetooth ηχείων της Harman/Kardon αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν για την έννοια του φορητού ήχου. Τα ποιοτικά υλικά και η στιβαρή κατασκευή πιστοποιούν την προσήλωση της εταιρείας στο σχεδιασμό και στη κατασκευή προϊόντων που δημιουργήθηκαν για να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, οι μικροσκοπικές διαστάσεις και η portable φιλοσοφία, δίνουν τη δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς. Και φυσικά ο crystal clear και πολυβραβευμένος ήχος κάνει τη διαφορά και καθιστά κάθε ακουστική σας εμπειρία μοναδική.

Πιο αναλυτικά, τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί εύκολα να τα βρει κανείς στο Harman/Kardon Esquire Mini 2. Η σχεδιαστική ομάδα της Harman έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και δημιούργησε ένα κομψό Bluetooth ηχείο που μπορεί να χωρέσει κυριολεκτικά παντού. Με slim εμφάνιση, το Esquire Mini 2 φέρει ειδικό σύστημα ακουστικών για τηλεδιασκέψεις, το οποίο εκμηδενίζει τους εξωτερικούς ήχους ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε ένα υπερπολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς οι 10 ώρες αυτονομίας και η δυνατότητα φόρτισης άλλων mobile συσκευών (όπως το tablet ή το smartphone).

Με την υψηλή ηχητική απόδοση να αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Harman/Kardon, το φορητό ηχείο Go + Play Mini που είναι κατασκευασμένο από υλικά κορυφαίας ποιότητας, δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς σχεδιάστηκε για να σας μεταφέρει την κυρίαρχη αίσθηση του high-fidelity ήχου. Με τετραπλούς drivers που «αγκαλιάζουν» πλήρως και από άκρη σε άκρη τον χώρο σας, η φιλοσοφία του Go + Play Mini έχει δομηθεί πάνω στην ακουστική τελειότητα. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, σας προσφέρει 8 ώρες μουσικής αναπαραγωγής, ενώ αναμφίβολα θα σας χρησιμεύσει η δυνατότητα φόρτισης των smartphones και των tablets σας μέσω της θύρας USB που διαθέτει. Επιπλέον, το Go + Play Mini διαθέτει δυνατότητα μικροφώνου με noise cancellation για καλύτερο αποτέλεσμα. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις που επιφυλάσσει το Go + Play Mini για τους λάτρεις του premium ήχου δεν σταματούν εδώ, καθώς μπορείτε πολύ εύκολα να συνδέσετε με ασύρματο τρόπο δύο ίδια ηχεία για ακόμη πιο καθηλωτική και ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου.