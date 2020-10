Διαθέσιμη στην Ελλάδα η υπηρεσία Play Pass της Google

Η Google ανακοίνωσε ότι η συνδρομητική υπηρεσία Google Play Pass, που παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές και παιχνίδια, θα είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα. Το Play Pass θα κυκλοφορήσει σε συσκευές Android στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα και σύντομα σε επιπλέον χώρες.

Πιο αναλυτικά, το Play Pass είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές και παιχνίδια που είναι πλήρως διαθέσιμα - όλα χωρίς διαφημίσεις, αγορές μέσα από την εφαρμογή και προκαταβολικές πληρωμές. Το Play Pass προσφέρει μια υψηλής ποιότητας, επιμελημένη συλλογή κλασικών αγαπημένων όπως το Sonic the Hedgehog, σε ολοκαίνουριος τίτλους όπως το Levelhead και από βραβευμένα Indies όπως το Stardew Valley σε χρήσιμες εφαρμογές όπως το Photo Studio Pro, με νέες εφαρμογές και παιχνίδια που προστίθενται κάθε μήνα.

Το Play Pass κυκλοφορεί σε συσκευές Android στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα και σύντομα σε επιπλέον χώρες. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δοκιμαστική περίοδο ενός μηνός και να εγγραφείτε με 4.99€/ μήνα ή με μια ετήσια συνδρομή που κοστίζει 29.99€/ έτος.

Η συλλογή Play Pass εκτείνεται σε εκατοντάδες τίτλους, από παιχνίδια που σας βοηθούν να χαλαρώσετε σε εφαρμογές που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Θα βρείτε γνωστούς τίτλους όπως το Monument Valley, το Terraria και το Star Wars: Knights of the Old Republic. Επιπλέον τίτλους που μπορεί να είστε λιγότερο εξοικειωμένοι όπως το LIMBO, This War of Mine, Teslagrad και πολλούς άλλους. Με νέες προσθήκες κάθε μήνα - συμπεριλαμβανομένων ολοκαίνουργιων κυκλοφοριών που κάνουν πρεμιέρα στο Play Pass όπως το Olo Loco και το Bright Paw, καθώς και τίτλοι όπως το Dakka Squadron από το Phosphor και οι σειρές Worms από το Team17 που έρχονται αργότερα μέσα στην χρονιά - θα υπάρχει πάντα κάτι νέο για να ανακαλύψετε.

Για να διευκολυνθεί η εύρεση όλων αυτών των εφαρμογών και παιχνιδιών, προστέθηκε μια νέα καρτέλα Play Pass για συνδρομητές. Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια Play Pass μπορούν επίσης να βρεθούν στο Play Store - απλώς αναζητήστε το "εισιτήριο" του Play Pass. Όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του Play Pass ή σε ολόκληρο το Play Store με το εισιτήριο ξεκλειδώνονται εντελώς με τη συνδρομή σας.

Όπως και με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη Google Play, οι διαχειριστές της οικογένειας μπορούν να μοιραστούν τη συνδρομή τους στο Play Pass με έως και πέντε άλλα μέλη της οικογένειας στην “Οικογένεια Google”. Κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να έχει πρόσβαση στο Play Pass μεμονωμένα, επομένως η εμπειρία σας δεν θα επηρεαστεί από αυτό που κάνουν άλλοι. Το Play Pass διαθέτει επίσης μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και παιχνιδιών φιλικών προς την οικογένεια - από το Toca Boca έως το Learny Land - ώστε να μπορεί να απολαύσει ολόκληρη η οικογένεια.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.