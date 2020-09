Νέα σειρά οικιακών εκτυπωτών HP DeskJet Plus Ink Advantage

Η HP Inc ανακοίνωσε τη νέα της οικογένεια οικιακών εκτυπωτών που περιλαμβάνει τις σειρές Deskjet 2300, Deskjet 2700, Deskjet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Advantage 6000 και DeskJet Plus Ink Advantage 6400.

Πρόκειται για εκτυπωτές ειδικά σχεδιασμένους για τις σύγχρονες οικογένειες που έχουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής ενώ συνδυάζουν αποτελεσματικά την εργασία, την μελέτη και την ψυχαγωγία. Τα αναβαθμισμένα μοντέλα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και βελτιωμένη διαδικασία εγκατάστασης και ποιότητα εκτύπωσης χάρη στα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP των σειρών 30 και 653 με αυξημένη χωρητικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων εκτυπωτών:

Το HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 και το HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μέλους μιας οικογένειας και μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε είδους εργασίες. Οι νέοι εκτυπωτές υποστηρίζουν ασύρματη σύνδεση και εκτύπωση από smartphone χρησιμοποιώντας την HP Smart εφαρμογή με δυνατότητα mobile fax.

Το ΗΡ DeskJet Plus Ink Advantage 6475 διαθέτει εκτύπωση δύο όψεων και είναι εξοπλισμένο με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 φύλλων για την ελαχιστοποίηση του downtime.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων μοντέλων HP DeskJet Plus Ink Advantage:

• Οικολογικό design. Χάρη στο εργονομικό και κομψό design του, ο εκτυπωτής χωράει εύκολα σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Επιπλέον, οι συσκευές αυτές δημιουργήθηκαν με γνώμονα την στρατηγική HP Sustainable Impact καθώς το περίβλημά τους αποτελείται από περισσότερο από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό.

• Έξυπνο interface. Ένας απλός και έξυπνος πίνακας ελέγχου είναι εξοπλισμένος με ένα προσαρμοσμένο backlight που δείχνει το status του εκτυπωτή και ανάβει αυτόματα εάν χρειαστεί, δίνοντας ειδοποίηση για το status του Wi-Fi.

• Εκτεταμένες επιλογές συνδεσιμότητας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την πιο βολική επιλογή για τη σύνδεση της συσκευής. Εκτός από την standard σύνδεση μέσω της ενσωματωμένης θύρας USB και της εκτύπωσης μέσω κινητού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HP Smart, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν dual-band Wi-Fi προσαρμογέα που ελέγχει και επιλύει προβλήματα μόνος του, παρέχοντας ένα εκτεταμένο εύρος καθώς και μια ταχύτερη και πιο σταθερή σύνδεση. Τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Bluetooth 5.0, η οποία κάνει την εγκατάσταση ευκολότερη και επιτρέπει την ταχύτερη εκκίνηση εκτύπωσης σε δευτερόλεπτα.

• Προηγμένα αναλώσιμα. Με καινοτόμα δοχεία μελάνης HP, όλες οι εκτυπώσεις είναι πιο φωτεινές και πιο ακριβείς στο χρώμα.

Μέσα σε αυτήν την απροσδόκητη μετάβαση στην εργασία και μάθηση από το σπίτι, οι χρήστες ανακάλυψαν πάλι τα πλεονεκτήματα των οικιακών εκτυπωτών. Αυτήν την περίοδο, η ΗΡ, σε συνεργασία με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ξεκίνησε την δωρεάν online πλατφόρμα Print, Play & Learn, όπου οι γονείς μπορούν να βρουν μια τεράστια ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά τους, με θέματα που κυμαίνονται από την επιστήμη και την τεχνολογία, στην μηχανική και τα μαθηματικά.

«Η ΗΡ είναι αφοσιωμένη στο να κάνει την διαδικασία εκτύπωσης στο σπίτι όσο το δυνατόν πιο προσιτή και αποτελεσματική και γι' αυτό πάντα ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας νέα μοντέλα με βελτιωμένη λειτουργικότητα για εργασία και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια» είπε ο Νίκος Χρηστάκης, Διευθύνων σύμβουλος της HP Hellas. «Οι νέοι εκτυπωτές μας είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογίες για γρήγορη εγκατάσταση και σύνδεση από οποιαδήποτε συσκευή, με έναν έξυπνο πίνακα ελέγχου που επιτρέπει στον χρήστη να αντιμετωπίζει εύκολα την καθημερινή χρήση του εκτυπωτή είτε είναι για έγγραφα, για φωτογραφίες, φωτοτυπίες ή σάρωση».