Τα μυστικά που κάνουν ένα made to measure κοστούμι μοναδικό

Για εκείνους που αναρωτιούνται ποια είναι η διαφορά που κάνει ένα made to measure κοστούμι να ξεχωρίζει, η ομάδα του In Icons We Trust περιγράφει τα σημεία στα οποία υπερέχει, μελετώντας ένα τέτοιο κομμάτι.

Όπως εξηγεί, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εμφάνιση:

IN ICONS WE TRUST

• Το σακάκι είναι φτιαγμένο από ύφασμα Ferla, κουβαλώντας μαζί του την ιταλική κληρονομιά της απόλυτης φινέτσας και την ποιοτική εμμονή με την τελειότητα.

• Ενώ είναι ραμμένο σε καρό μοτίβο, ακολουθεί τη γραμμή safari, με μεγάλο πέτο κι ανοιχτές τσέπες, δημιουργώντας ένα σπάνιο αφοδράριστο κομμάτι που ξεφεύγει από τις τάσεις και δημιουργεί μία δική του δυναμική.

• Το παντελόνι έχει μια μόνο πιέτα και από κατασκευής ξεκαθαρίζει το μήκος του ρεβέρ στα 7 εκατοστά, ενώ το ζωνάκι με δέσιμο στα πλαϊνά δημιουργεί μοναδική γραμμή με άψογη εφαρμογή.

• Το πουκάμισο μοιάζει βαμμένο στο χέρι, αφού είναι φτιαγμένο από 100% twisted Panama βαμβάκι.

• Με ένα τόσο δυναμικό κοστούμι, μπορείτε να επενδύσετε σε ένα ζευγάρι παπούτσια όπως αυτά τα ογκώδη δερμάτινα loafers.

IN ICONS WE TRUST

Jacket από ύφασμα Ferla σε σχέδιο καρό με μεγάλο πέτο ανοιχτές τσέπες style safari και κατασκευή χωρίς καναβάτσο αφοδράριστο, παντελόνι από ύφασμα Duca Visco, πουκάμισο 100% cotton twisted Panama 100s, όλα Made To Measure από τη συλλογή Harris Davlas exclusively for Vardas. Διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα Vardas.

Loafers Salvatore Ferragamo. Διαθέσιμα από τις Salvatore Ferragamo Boutiques.

Γυαλιά οράσεως Retrosuperfuture. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Occhio Papavassiliou (Σταδίου 5, Αθήνα)

IN ICONS WE TRUST

Πηγή: In Icons We Trust, @hdavlas