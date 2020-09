Επιβεβαιώθηκε η έναρξη του Ηλιακού Κύκλου 25: Τι αναμένεται για τον διαστημικό καιρό

Την έναρξη του Ηλιακού Κύκλου 25 (Solar Cycle 25) ανακοίνωσαν την Τρίτη ειδικοί της NASA και της ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration), παρουσιάζοντας τις προβλέψεις για την πορεία του και το πώς οι επερχόμενες αλλαγές στον διαστημικό καιρό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων και την τεχνολογία στη Γη- αλλά και τους αστροναύτες στο διάστημα.

Το Solar Cycle 25 Prediction Panel, μια διεθνής ομάδα ειδικών με την υποστήριξη της NASA και της NOAA, ανακοίνωσε πως το ηλιακό ελάχιστο έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ηλιακού κύκλου. Δεδομένου ότι ο ήλιος είναι μεταβλητός, μπορεί να χρειαστούν μήνες μετά από αυτό για να γίνει επίσημη ανακήρυξη.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τις ηλιακές κηλίδες για να παρακολουθούν την εξέλιξη του ηλιακού κύκλου. Οι σκούρες αυτές κηλίδες στον ήλιο σχετίζονται με την ηλιακή δραστηριότητα, συχνά ως πηγές γιγαντιαίων εκρήξεων, σαν τις ηλιακές εκλάμψεις ή τις στεμματικές εκπομπές μάζας (CME), που μπορούν να εκτοξεύουν φως, ενέργεια και ηλιακό υλικό στο διάστημα.

«Καθώς εξερχόμαστε από το ηλιακό ελάχιστο και πλησιάζουμε το μέγιστο του Ηλιακού Κύκλου 25, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η ηλιακή δραστηριότητα δεν σταματά ποτέ- αλλάζει μορφή καθώς το εκκρεμές κινείται» είπε η Λίκα Γκουχαθακούρτα, ηλιακή επιστήμονας της NASA.

Η κατανόηση του διαστημικού καιρού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε πιθανούς κινδύνους απέναντι σε δορυφόρους, αστροναύτες και υποδομές. Επίσης, θα είναι κρίσιμη για προγράμματα όπως το φιλόδοξο πρόγραμμα «Άρτεμις» της NASA και τον μετριασμό των επιπτώσεων από την έκθεση αστροναυτών σε ακτινοβολία. «Δεν υπάρχει κακός καιρός, απλά κακές προετοιμασίες» είπε ο Τζέικ Μπλίτσερ, επικεφαλής επιστήμονας του Human Exploration and Operations Mission Directorate της NASA. «Ο διαστημικός καιρός είναι αυτός που είναι- δουλειά μας είναι να προετοιμαστούμε».

Σημαντικό μέρος αυτών των προετοιμασιών είναι η κατανόηση των κύκλων του ήλιου. «Κρατούμε λεπτομερές αρχείου των λίγων μικρών ηλιακών κηλίδων που σηματοδοτούν την έναρξη και την ανατολή του νέου κύκλου» είπε ο Φρεντερίκ Κλέτε, διευθυντής του World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Βελγίου στις Βρυξέλλες. «Αυτοί είναι οι μικροί προάγγελοι μελλοντικών γιγαντιαίων ηλιακών πυροτεχνημάτων. Μόνο παρακολουθώντας τις γενικές τάσεις σε βάθος μηνών μπορούμε να διαπιστώσουμε το σημείο μετάβασης μεταξύ των δύο κύκλων».

Με το ηλιακό ελάχιστο πίσω μας, οι επιστήμονες αναμένουν η ηλιακή δραστηριότητα να ενταθεί μέχρι το επόμενο αναμενόμενο μέγιστο τον Ιούλιο του 2025. Ο Νταγκ Μπίσεκερ, ηλιοφυσικός του Space Weather Prediction Center της ΝΟΑΑ, είπε ότι ο Ηλιακός Κύκλος 25 αναμένεται να είναι το ίδιο ισχυρός με τον τελευταίο κύκλο, που ήταν κάτω του μέσου όρου, αλλά όχι χωρίς κινδύνους. «Το ότι είναι ένας ηλιακός κύκλος κάτω του μέσου όρου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακραίου διαστημικού καιρού» είπε ο Μπίσεκερ. «Η επίδραση του ήλιου στις καθημερινές μας ζωές είναι πραγματική. Το SWPC είναι επανδρωμένο 24/7, 365 ημέρες τον χρόνο επειδή ο ήλιος είναι πάντα ικανός να μας δώσει κάτι να προβλέψουμε».