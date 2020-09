Νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά βόρεια της Κύπρου

Άλλη μία Navtex εξέδωσε η Τουρκία, με ισχύ από τις 12 έως 14 Σεπτεμβρίου, με την οποία δεσμεύει περιοχή στη Μεσόγειο, βόρεια της Κύπρου, για άσκηση με πραγματικά πυρά, μεταδίδει το CNN Turk.

Ειδικότερα, οι συντεταγμένες της τουρκικής Navtex είναι:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Νωρίτερα, μεροληπτική είχε χαρακτηρίσει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τη χθεσινή τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του Νότου (MED7), στην Κορσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι επτά χώρες του Νότου έστειλαν χθες κοινό και σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά. Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο των συμπερασμάτων (Διακήρυξη της Αζαξιό) που συνυπογράφουν και στην παράγραφο 6 που αφορά την Ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, οι ηγέτες εκφράζουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις επανειλημμένες παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως και για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Σχολιάζοντας την τελική διακήρυξη ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι υποστήριξε ότι «τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα μεροληπτικά, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης».

Μάλιστα, επανέλαβε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις, αναφέροντας πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.