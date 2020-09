Erick Morillo: Πέθανε ο δημιουργός του «I Like to Move It Move It»

Ο δημιουργός ενός από τα μεγαλύτερα χιτ της δεκαετίας του ’90, του πασίγνωστου «Ι like to Move It Move It», ο διάσημος Αμερικανός μουσικός και dj Erick Morillo, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από την αστυνομία, έπειτα από ανώνυμη κλήση που δέχτηκε.

Ο αιφνίδιος θάνατός, σε ηλικία 49 ετών, ήρθε έναν μόλις μήνα μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας υπόθεση η οποία βρισκόταν πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Την Παρασκευή, μάλιστα, επρόκειτο να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία. Η γυναίκα είχε καταγγείλει πως τον περασμένο Δεκέμβριο ο Erick Morillo την κακοποίησε σεξουαλικά, γεγονός το οποίο ο ίδιος αρνούνταν κατηγορηματικά.

Γεννημένος το 1971 στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στην Κολομβία η λέξη ρυθμός έγινε συνώνυμο της καθημερινότητάς του από μικρή ηλικία. Όταν ήταν 11 ετών επέστρεψε στις ΗΠΑ και στις γειτονιές του Νιου Τζέρσεϊ όπου άρχισε σιγά – σιγά να μυείται στα μυστικά της χάουζ, του νέου μουσικού είδους της εποχής.





Παρόλα αυτά ήταν το απίστευτα ρυθμικό κομμάτι του «Ι like to Move It Move It» που τον απογείωσε και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο αφού έπαιζε παντού, από κλαμπ, διαφημίσεις μέχρι ταινίες και ringtones.