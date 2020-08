Νέα τουρκική Navtex για το «Oruc Reis» - Περιλαμβάνει και ελληνική υφαλοκρηπίδα

Παρατείνονται οι ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου «Oruc Reis, με νέα Navtex που εξέδωσε σήμερα η Τουρκία, η οποία έχει ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην προηγούμενη Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες.

Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

«Πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση και τις προκλήσεις στην Ανατ. Μεσόγειο ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας

«Πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση της έντασης και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι, εάν δεν καταστεί εφικτή μια διπλωματική λύση μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί με θέμα τις σχέσεις της ΕΕ- Τουρκίας, αυτό θα είναι «εξαιρετικά προβληματικό» για τον διάλογο της Ένωσης με την Τουρκία. Κάλεσε δε τις δύο πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

«Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για την κλιμάκωση και τις προκλήσεις που υπάρχουν εκεί. Στις συνομιλίες μου στην Αθήνα και στην Άγκυρα ζήτησα αποκλιμάκωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος αυτού του μήνα, προς τα πού θα κινηθούν τα πλοία, και θα ζητήσουμε επίσης και εδώ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τα προβλήματα απευθείας και να συνεισφέρουμε το παν προκειμένου να μην φθάσουμε σε στρατιωτική αντιπαράθεση», δήλωσε ο κ. Μάας προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η γερμανική πλευρά είναι αισιόδοξη για την εξεύρεση κοινής γραμμής μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ, ο κ. Μάας τόνισε ότι χρειάζεται διπλωματική λύση στην διένεξη Ελλάδας- Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι το ίδιο ζήτησε και κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στην Αθήνα και στην Άγκυρα. «Κανείς δεν θέλει να λύσει αυτή τη διένεξη στην Ανατολική Μεσόγειο με πολεμικά πλοία. Πρέπει να διεξαχθούν και συνομιλίες απευθείας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Οι προϋποθέσεις για αυτές τις συνομιλίες είναι να τερματιστούν οι κινήσεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό μπορεί κάθε πλευρά να συνεισφέρει και έτσι να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές συνομιλίες. Διότι σίγουρα οι πλευρές δεν θα καθίσουν στο τραπέζι, εάν βρίσκονται πολεμικά πλοία το ένα απέναντι στο άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στην Λευκορωσία όσο δεν επιβάλλονται νέες κυρώσεις στην Τουρκία, ο Γερμανός υπουργός τόνισε ότι «δεν μπορούμε να βάλουμε μαζί διενέξεις όπως αυτή στη Λευκορωσία με αυτή μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι εάν αρχίσουμε με αυτό, ως ΕΕ δεν θα είμαστε ικανοί για δράση». Σε ό,τι αφορά το εάν οι τουρκικές γεωτρήσεις είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν», συμπληρώνοντας ότι «πιθανόν -και αυτό θα ήταν η πιο εύκολη οδός- , να τα επιλύσουν τα αρμόδια Δικαστήρια. Αυτό είναι και ένα θέμα σε αυτές τις συνομιλίες (ενν. ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας).

«Ούτως ή άλλως προβλέπεται να γίνει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα της Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και είμαι βέβαιος ότι μέχρι τότε πρέπει να βρεθεί μια λύση για την διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», συνέχισε ο Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι «αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι εξαιρετικά προβληματικό για τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας». Για αυτό, κατέληξε, «προσπαθούμε έως τότε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες, προκειμένου να βρούμε μια διπλωματική λύση για την κρίση που υπάρχει εκεί».

ΥΠΕΞ Αυστρίας: Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη

«Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και ζήτησε μια «πραγματικά θεμελιώδη» συζήτηση για την Τουρκία, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Επισήμανε δε ότι είναι «απολύτως ουσιώδες» η ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη και είναι σαφές ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι η Νότια Σινική Θάλασσα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα πράγματα εκεί να εξελιχθούν έτσι. Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να αποτελεί τη βάση και είμαι υπέρ του να διεξαγάγουμε μια πραγματικά θεμελιώδη συζήτηση για την Τουρκία», δήλωσε ο κ. Σάλενμπεργκ προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. «Νομίζω ότι σιγά- σιγά πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας. Χρειαζόμαστε ένα "reality check" και η ΕΕ πρέπει να δείξει μια σαφή στάση, όταν η Άγκυρα συμπεριφέρεται έτσι και παρουσιάζει τέτοια ρητορική και τέτοια μέτρα, όπως αυτή τη στιγμή» προσέθεσε χαρακτηριστικά

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Τουρκία παραβιάζει με τις ενέργειές της το Διεθνές Δίκαιο, ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι χρειάζεται διάλογος μεταξύ των πλευρών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία δεν συμμετέχει στις σχετικές συμβάσεις. «Αυτό είναι απλά γεγονός. Και στο Δίκαιο της Θάλασσας, αυτό το γνωρίζουμε, το ζήτημα π.χ. πού τελειώνει η επικράτεια, είναι αμφιλεγόμενο, αλλά ο τρόπος με τον οποίον προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα…, έχει κανείς την εντύπωση ότι έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη πυριτιδαποθήκη και πρέπει να τραβήξουμε το φυτίλι. Ο αριθμός των πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή σχεδόν αναγκαστικά δείχνει ότι θα υπάρξουν κάποτε περιστατικά και αυτό βρίσκεται μπροστά στην πόρτα μας. Για αυτό, για άλλη μια φορά, καταστάσεις όπως τις βλέπουμε στην Νότια Σινική Θάλασσα δεν θέλουμε να τις δούμε να επαναλαμβάνονται στη Μεσόγειο», κατέληξε ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

