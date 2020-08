Νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατ. Μεσόγειο - Ακάρ: Δεν παραχωρούμε ούτε μια σταγόνα νερού

Το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε σήμερα Navtex, στην οποία αναφέρει πως θα διεξαγάγει τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοικτά της ακτής του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα), βορειοανατολικά της Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, υποστήριξε πως η ανάπτυξη γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο παραβιάζει συνθήκες αναφορικά με τον έλεγχο και τη διοίκηση του νησιού μετά την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία το 1960.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ από την πλευρά του δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu πως «είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση γι’ αυτό και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Για όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή».

Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ:

(Προβλήματα στο Αιγαίο) Είμαστε υπέρ της συνομιλίας. Ας συνομιλήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, θέλουμε ειρήνη και ηρεμία, αλλά θέλουμε επίσης τα δικαιώματά μας και το δίκαιο μας. pic.twitter.com/Rwk0rPsdww — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράλογη» την επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα, ενώ αναφορικά με τις ναυτικές ασκήσεις της Τουρκίας τόνισε ότι «οι Νavtex θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σταγόνα νερού» και προειδοποιώντας πως «οποιαδήποτε παρενόχληση κατά των συμφερόντων μας θα έχει τίμημα».

Υπενθυμίζεται ότι απόψε εκπνέει η ναυτική οδηγία που αφορούσε τo «Oruc Reis» και είχε επεκταθεί πρόσφατα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον σταθμό της Αττάλειας (Antalya Navtex Station) την Πέμπτη:

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N - 034 52.00 E

36 31.63 N - 035 14.20 E

36 27.11 N - 035 08.32 E

36 28.03 N - 035 05.55 E

36 24.23 N - 035 04.07 E

36 32.00 N - 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 021600Z SEP 20.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Anadolu