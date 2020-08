Ρομποτικός «άγρυπνος φρουρός» για συνοδεία στρατιωτών

Επιστήμονες του αμερικανικού στρατού παρουσίασαν, υπό συνθήκες πραγματικού κόσμου/ περιβάλλοντος, την πρώτη ομάδα ανθρώπου-ρομπότ, όπου το ρομπότ εντοπίζει αλλαγές στον χώρο σε τρεις διαστάσεις και μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τον άνθρωπο σε πραγματικό χρόνο μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Ο άνθρωπος στη συνέχεια αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και αποφασίζει σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί.

Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται για τη δημιουργία ρομποτικών «συνοδών-φρουρών» για στρατιώτες, που θα αντιλαμβάνονται μέσω αισθητήρων μεταβολές στο περιβάλλον τους και θα τους ενημερώνουν μέσω οθονών στα γυαλιά τους. «Αυτό θα επέτρεπε σε ρομπότ να πληροφορούν τους στρατιώτες συναδέλφους τους για αλλαγές στο περιβάλλον που μπορεί αυτοί να παραβλέπουν ή να μη μπορούν να αντιληφθούν, παρέχοντάς τους αυξημένη αντίληψη περιβάλλοντος» είπε ο Dr. Κρίστοφερ Ρίαρντον, ερευνητής του Army Research Laboratory του US Army Combat Capabilities Development Command. «Θα μπορούσαν να εντοπίζουν οτιδήποτε, από καμουφλαρισμένους αντίπαλους στρατιώτες μέχρι αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς».

Στο πλαίσιο ερευνών του εργαστηρίου ως προς την κατανόηση του περιβάλλοντος μέσω του Artificial Intelligence for Mobility and Maneuver Essential Research Program, η έρευνα αυτή έχει ως αντικείμενο την παροχή δυνατοτήτων αντίληψης περιβάλλοντος σε αυτόνομες ρομποτικές πλατφόρμες εδάφους. Οι περισσότερες ακαδημαϊκές έρευνες πάνω στη χρήση interfaces μεικτής πραγματικότητας (mixed reality) για ομάδες ανθρώπων- ρομπότ δεν μπαίνουν σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου, μα αντ'αυτού χρησιμοποιούν εξωτερικά όργανα σε ένα εργαστήριο για την πραγματοποίηση των απαραίτητων υπολογισμών για τον διαμοιρασμό πληροφορίας μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ. Αντίστοιχα, οι περισσότερες προσπάθειες για παροχή interfaces μεικτής πραγματικότητας για ανθρώπους δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο ομαδικής δουλειάς με αυτόνομα και αυτοκινούμενα ρομπότ, είπε ο Ρίαρντον.

Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από τον αμερικανικό στρατό και το University of California, San Diego, δημοσίευσαν την έρευνά τους, με τίτλο «Enabling Situational Awareness via Augmented Reality of Autonomous Robot-Based Environmental Change Detection» στη 12η International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality. Στο πλαίσιό της ένα μικρό αυτόνομο ρομπότ εδάφους, εξοπλισμένο με LIDAR, συνεργάστηκε με έναν άνθρωπο- συνάδελφο με γυαλιά augmented reality. Το ρομπότ δημιούργησε μια εικόνα/ αναπαράσταση του περιβάλλοντος και περιπολούσε στον χώρο, συγκρίνοντας το «πριν» με το «τώρα» για να εντοπίζει μεταβολές στο περιβάλλον. Οι όποιες μεταβολές προβάλλονταν απευθείας στα γυαλιά του ανθρώπου, ο οποίος τις ερμήνευε. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνθρωπος ήταν σε θέση να ερμηνεύει μεταβολές που εντοπίζονταν ακόμα και από χαμηλότερης ανάλυσης LIDAR, κάτι που δείχνει πως είναι δυνατές οι ίδιες σε γενικές γραμμές επιδόσεις, ακόμα και με μικρότερους και φθηνότερους αισθητήρες.