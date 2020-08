DS 3 CROSSBACK E-TENSE: «Μετά τιμής» στην Ελλάδα!

Οι εξελίξεις στο πεδίο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ραγδαίες και πολλά μοντέλα του είδους κάνουν ντεμπούτο στην ελληνική αγορά. Στο παιχνίδι έχει μπει για τα καλά και η γαλλική DS Automobiles, η πολυτελής Μάρκα του Ομίλου PSA, με το αμιγώς ηλεκτρικό DS 3 CROSSBACK E-TENSE, που θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των Premium Compact SUV. Ύστερα από το DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid, τo αμιγώς ηλεκτρικό DS 3 Crossback E-Tense ξεχωρίζει ως πρόδρομος της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, συνδυάζοντας μοναδικά την καινοτομία στην εξέλιξη της βιώσιμης μετακίνησης για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την avant-garde αισθητική της γαλλικής κομψότητας και πολυτέλειας.

Το DS 3 CROSSBACK E-TENSE είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο στα Premium Compact SUV, και θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Ενσωματώνει όλες τις αξίες της DS: Ασυμβίβαστη κομψότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και υψηλή τεχνογνωσία, η οποία αποκτήθηκε με τη πολυετή συμμετοχή στη Formula E. Η γαλλική, πολυτελής Μάρκα DS Automobiles, έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει καλύτερα από τους υπόλοιπους Premium κατασκευαστές, την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης που διαθέτει από το Πρωτάθλημα της ηλεκτρικής Formula E, στη γραμμή παραγωγής.

Η υψηλή τεχνογνωσία των μηχανικών της DS Automobiles στα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης, είναι εμφανής στα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου: Ο ηλεκτροκινητήρας των 100kW (136hp) με τη γενναιόδωρη και άμεσα διαθέσιμη ροπή των 260Nm, προσδίδει στο αυτοκίνητο ευελιξία και δυναμισμό (μπορεί να επιταχύνει από 0 έως τα 100 χλμ/ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα και από 0 έως 50 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα).

Με τα προηγμένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας, που προσφέρουν μέχρι και 20% της αυτονομίας που γίνεται κατά την κίνηση σε αστικό περιβάλλον, και διαχείρισης της μπαταρίας (αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης) διαθέτει εξαιρετική αυτονομία της τάξεως των 320χλμ. (κύκλος WLTP) ή 430χλμ. (κύκλος NEDC), αλλά και δυνατότητα γρήγορης επαναφόρτισης: έως και 80% σε μόλις 30 λεπτά μέσω ενός σημείου φόρτισης ισχύος 100kW.

Το DS 3 Crossback είχε σχεδιαστεί από την αρχή για να είναι 100% ηλεκτρικό, γι’ αυτό τον λόγο η αρχιτεκτονική της νέας “multi-energy” πλατφόρμας CMP ενσωματώνει την μπαταρία ιόντων λιθίου (50KWh) κάτω από το πάτωμα, προσδίδοντας ασυμβίβαστη ευρυχωρία στο εσωτερικό και χαμηλό κέντρο βάρους. Σε συνδυασμό με το σχολαστικά σχεδιασμένο και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό με την πλήρη απομόνωση από εξωτερικούς θορύβους και κραδασμούς, επιτρέπει στους επιβάτες να απολαύσουν απερίσπαστοι τη χαρά της οδήγησης με ένα επίπεδο άνεσης ανώτερης κατηγορίας.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό DS 3 CROSSBACK E-TENSE διατίθεται σε 2 εκδόσεις, So Chic, So Chic Connected, με πλήρη εξοπλισμό από την πρώτη κιόλας έκδοση (So Chic). Η αρχική τιμή της So Chic ανέρχεται στα 42.000 ευρώ. Όμως λόγω των κινήτρων «Κινούμαι Ηλεκτρικά» υπάρχει έκπτωση 5.081 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ απόσυρση (προαιρετική) η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 35.919 ευρώ. Για την πλουσιότερη έκδοση, την So Chic Connected, η αρχική τιμή είναι 43.500 ευρώ. Με την επιδότηση μείον 5.262 ευρώ και την προαιρετική απόσυρση 1.000 ευρώ αυτή μειώνεται στα 37.283 ευρώ. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν: τέλη κυκλοφορίας, μηδενικός φόρος εταιρικής χρήσης, εξαίρεση της αγοράς από την ετήσια δαπάνη.