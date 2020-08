Smartphones «βλέπουν» πότε κάποιος είναι μεθυσμένος

Ένα smartphone μπορεί να «καταλάβει» πότε κάποιος έχει πιει πολύ, ανιχνεύοντας αλλαγές στον τρόπο που περπατάει, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

«Έχουμε ισχυρούς αισθητήρες που μεταφέρουμε μαζί μας όπου και αν πηγαίνουμε» είπε, σύμφωνα με ανάρτηση στο EurekAlert, ο επικεφαλής ερευνητής, Μπράιαν Σαφολέτο, που ήταν στο University of Pittsburgh School of Medicine όταν έγινε η έρευνα, και είναι πλέον στο Department of Emergency Medicine του Stanford University. «Πρέπει να μάθουμε να τους χρησιμοποιούμε για να υπηρετούμε καλύτερα τη δημόσια υγεία».

Ο Σαφολέτο έχει χάσει έναν στενό φίλο του σε τροχαίο που έγινε υπό την επήρεια αλκοόλ, και ο ίδιος, ως γιατρός, έχει ασχοληθεί με πολλά άτομα που έχουν τραυματιστεί λόγω υπερβολικού αλκοόλ. «Αφιέρωσα τα τελευταία 10 χρόνια σε δοκιμές ψηφιακών παρεμβάσεων για την αποτροπή θανάτων και τραυματισμών που σχετίζονταν με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ».

Για τους σκοπούς της έρευνας ο ίδιος και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν με 22 ενηλίκους, 21-43 ετών. Εθελοντές πήγαιναν σε εργαστήριο και τους δινόταν ένα ποτό με αρκετή βότκα ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ στην αναπνοή. Μετά, κάθε μία ώρα για διάστημα επτά ωρών η συγκέντρωση αλκοόλ στην αναπνοή τους αναλυόταν και λάμβανε χώρα μια δοκιμασία περπατήματος, με τα άτομα να έχουν ένα smartphone δεμένο στο κάτω μέρος της πλάτης. Οι συμμετέχοντες περπατούσαν σε ευθεία γραμμή για 10 βήματα, γυρνούσαν και περπατούσαν άλλα 10.

Στο 90% των περιπτώσεων οι ερευνητές ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις αλλαγές στον βηματισμό για να διαπιστώνουν πότε η συγκέντρωση αλκοόλ στην αναπνοή υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο για οδήγηση.

Οι ερευνητές τονίζουν πως πρόκειται για μια «proof of concept» μελέτη που παρέχει τη βάση για μελλοντικές έρευνες ως προς τη χρήση smartphones για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.