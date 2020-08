Αυστηρή αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική απαντά ο κ. Μηταράκης σε ξένα δημοσιεύματα

«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο» αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε δήλωση - απάντηση σε δημοσιεύματα του ξένου Τϋπου (The New York Times, Patrick Kingsley and Karam Shoumali, 14/08/2020), επισημαίνοντας ότι σήμερα η χώρα μας φιλοξενεί 160 χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Συγκεκριμένα η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει διασώσει, τα τελευταία χρόνια, δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο Πέλαγος και χάρη στις προσπάθειες του, το 2020, είχαμε μόνο ένα θανατηφόρο συμβάν.

Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει την μεταναστευτική κρίση, και παρά την πανδημία του κορωνοϊού, συνεχίζουμε να παράσχουμε άσυλο σε όσους το δικαιούνται. Και σήμερα η χώρα μας φιλοξενεί 160 χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Την ίδια στιγμή, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε σθεναρά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αρνούμαστε κατηγορηματικά ισχυρισμούς που διατυπώνονται για το αντίθετο. Σημειώνουμε ότι η Τουρκική Ακτοφυλακή αναφέρεται ως πηγή.

Συμπληρωματικά, επισημαίνουμε ότι από τις συνεντεύξεις που δημοσιεύονται από πρόσφυγες, οι οποίοι τώρα διαμένουν στην Τουρκία, δεν προκύπτουν στοιχεία ότι τα πρόσωπα αυτά διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία και κατά συνέπεια δύνανται να αιτηθούν διεθνούς προστασίας εκεί.»