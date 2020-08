Στη δημοσιότητα η πλήρης εκδοχή ακυκλοφόρητου διαμαντιού του Prince

Την πλήρη εκδοχή ενός διαμαντιού του Prince έδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του. Είναι το «Cosmic Day» που θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη επανέκδοση του «Sign O' the Times» -που κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου.





Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Studio 3 του Sunset Sound, στις 15 Νοεμβρίου του 1986, και αν και κάποιο μικρό μέρος της ηχογράφησης είχε αλλάξει χέρια από συλλέκτη σε συλλέκτη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε ολόκληρο.

Το «Cosmic Day» είναι μία από τις 45 στούντιο ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις που θα περιλαμβάνονται στην επανέκδοση του «Sign O' the Times». Το σετ των 8 CD ή 13 LP θα έχει και άλλα «διαμάντια» από το θησαυροφυλάκιο του Prince: ένα live show του 1987 στην Ολλανδία, ένα φιλμ από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του Prince στο Paisley Park το 1987 καθώς και τραγούδια όπως μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του 1979 του «I Could Never Take the Place of Your Man».