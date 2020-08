Η μπλε σχισμή του βλέμματος

Στον χώρο τέχνης TWOS, στη Νάουσα της Πάρου, παρουσιάζεται, έως τις 25 Αυγούστου, ο εικαστικός διάλογος «A Slash of Blue» με έργα ζωγραφικής της Τάνιας Δημητρακοπούλου.

Με αφετηρία το ομότιτλο ποίημα της Αμερικανίδας ποιήτριας Έμιλι Ελίζαμπεθ Ντίκινσον -από τους πιο αναγνωρισμένους και αντιπροσωπευτικούς Αμερικανούς ποιητές του 19ου αιώνα, η Τάνια Δημητρακοπούλου, δημιούργησε και παρουσιάζει μια νέα ενότητα. Στη θερινή μπλε ώρα της ζωγράφου, η θάλασσα αποτυπώνεται ως ένα πρωτογενές ενεργειακό συστατικό που εξακολουθητικά αλλάζει υφή και διάθεση, φόρμα και χρώμα.

«A slash of Blue

A sweep of Gray

Some scarlet patches on the way,

Compose an Evening Sky

A little purple—slipped between

Some Ruby Trousers hurried on

A Wave of Gold

A Bank of Day

This just makes out the Morning Sky».

Έμιλι Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, «A Slash Of Blue»

Η επιμελήτρια της έκθεσης Ίρις Κρητικού, σημειώνει: «Υφαίνοντας τους οριζόντιους, τους κάθετους και τους διαγώνιους άξονες της σύνθεσης, το φως και οι σκιές, οι γραμμές και οι όγκοι εξημερώνουν τον χρόνο και αφηγούνται αυτοσχέδια και συναρπαστικά ζωγραφικά σκιρτήματα, παράλληλα με εκείνα της προφανούς εικονοποιητικής δράσης των έργων. Το βλέμμα του θεατή, γοητευμένο αρχικά από τα τρυφερά ενσταντανέ της ακτής, από τα εφήμερα αθύρματα των μικρών παιδιών και από την ηδονική άφεση των ενήλικων κολυμβητών στο νερό και την άμμο, βυθίζεται λίγο μετά στη στιλπνότητα του χρωστήρα, στις δεξιοτεχνικές συντμήσεις της σύνθεσης, στο απαλό σφουμάτο των γνώριμων όγκων, στη δυναμική του σχεδίου, στην αυτοδύναμη γιορτή της ζωγραφικής».

«Στα έργα της Δημητρακοπούλου, μικροί στρόβιλοι έξεργου όγκου και αφαιρετικής φόρμας χτίζονται στον καμβά, συγκροτώντας συναρπαστικές οπτικές και απτικές οντότητες. Κάθε μικρή στιγμή απαθανατίζεται με την ίδια προσεκτική τρυφερότητα, κάθε μικρή στιγμή που -όπως κι εμείς- έτσι και η ίδια γνωρίζει πως δεν θα ξαναγυρίσει, φυλάσσεται και αποτυπώνεται από τη ζωγράφο ευλαβικά, καθώς η ίδια ιχνηλατεί και εμπιστεύεται στον καμβά λιγότερο τις περιγραφικές τους συντεταγμένες και περισσότερο το συναισθηματικό τους αποτύπωμα.

Καθώς το βλέμμα ευφορικά εισχωρεί στο εντός της θάλλουσας ετούτης ζωγραφικής, οι σκέψεις μας συναντώνται: ετούτη η πρωινή όχθη, αυτοί οι χρυσοί κυματισμοί, αυτή η μικρή καταιγίδα του γκρίζου, εκείνοι οι λεκέδες του κόκκινου, ετούτη η σχισμή του μπλε, ας κρατούσαν για πάντα…».

Η Τάνια Δημητρακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 2003. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές, σε Μουσεία, Ιδρύματα Πολιτισμού και αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κίνα. Έργα της ανήκουν σε σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 10.30 - 21.30 καθημερινά

