Συμφωνία 4 αρχών για το νέο ΕΣΥ προτείνει η φαρμακοβιομηχανία

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Πρόταση βασισμένη σε 4 αρχές κατέθεσε η πρόεδρος του PhRma Innovation Forum(PIF), Agata Jakoncic, στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, στο συνέδριο του Economist με θέμα «The Silver Tsunami: Overcoming the waves of an aging population in the shadow of Covid-19».

H κ. Jakoncic παρουσίασε μία ολιστική προσέγγιση που βασίζεται σε 4 αρχές προκειμένου να θεσπιστεί ένα μοντέρνο και καινοτόμο σύστημα υγείας:

Προτεραιότητα στην υγεία του πληθυσμού, στη δημόσια υγεία και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ένα ουσιαστικό πλάνο για τη μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Εισαγωγή πολιτικών που στηρίζονται σε δεδομένα. Η εισαγωγή ψηφιακών λύσεων, η εφαρμογή ιατρικού φακέλου κάθε πολίτη και η χρήση δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα δεδομένων προς ανάλυση που θα αναδείξουν την Ελλάδα ως ένα διεθνές κέντρο αριστείας. Μία δυνατή ηγεσία που θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και θα προωθήσουν μία προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρο τον ασθενή και όχι το ίδιο το σύστημα.

Αναγνώρισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την δημιουργία προϋπολογισμού πρόληψης, ξεκινώντας από τα εμβόλια όπως επίσης και για την στήριξη των ανασφάλιστων, λέγοντας ότι είναι μία καλή αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά επεσήμανε την ανάγκη επιπλέον διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα περιορίσουν την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την κα Jakoncic, η πρόταση μνημονίου κατανόησης (MoU) στον τομέα της Υγείας μπορεί να δημιουργήσει εθνική ομοφωνία κυβέρνησης και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Όπως είπε, το εγχώριο ΑΕΠ το 2020 μπορεί να μειωθεί κατά 8%. Χωρίς τον COVID -19 θα αυξανόταν κατά περίπου 3%. Είναι λοιπόν εύλογο να ισχυριστούμε ότι η ευρύτερη συνεισφορά των καινοτόμων θεραπειών στην Ελλάδα μπορεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό του 10% του ΑΕΠ. Ένα οικοσύστημα βασισμένο σε στοιχεία, δεδομένα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, μητρώα ασθενών, δεδομένα (RWE) και μελέτες πάνω σε κλινικές δοκιμές μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για επιλογή πολιτικών βασισμένων στην σωστή κατανομή των αποθεμάτων και στον έλεγχο του όγκου των φαρμάκων.