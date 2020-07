Our Festival 6: Στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020 φιλοξενεί το 6ο Our Festival. Έξι ημέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο αλλά και απόλυτη ασφάλεια, καθώς τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Our Festival γεννήθηκε το 2015 για να επιβεβαιώσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στην τέχνη. Είναι ένα Φεστιβάλ με δράσεις από όλο το φάσμα των τεχνών, που έχει ως στόχο τη συνάντηση καλλιτεχνών που προασπίζουν έμπρακτα την έννοια της αλληλεγγύης.

Απώτερος στόχος του είναι, μέσα από την συνάντηση δημιουργικών ανθρώπων, να ξεπηδήσουν νέοι προσωπικοί και καλλιτεχνικοί δεσμοί, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση διαχρονικών πολιτιστικών συμπράξεων.

Στα πέντε Our Festival που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2015, περισσότεροι από 8.000 θεατές παρακολούθησαν 99 δράσεις από 492 καλλιτέχνες στο Θέατρο της Ρεματιάς. Σε ένα θέατρο που οφείλει την ύπαρξή του στην αλληλεγγύη.

Οι συντελεστές του Φεστιβάλ είπαν στη «Ν»:

«Το Our Festival είναι για μένα μια δεύτερη οικογένεια, ένα μεγάλο σχολείο για την συνύπαρξη, τη συνδημιουργία και τη συλλογικότητα. Είναι συναρπαστικό να παρακολουθώ μια ιδέα να μετατρέπεται σταδιακά, μέσα στα χρόνια σε θεσμό. Έναν θεσμό που αντιλαμβάνεται ότι ο πολιτισμός οφείλει να αγκαλιάζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα και το κάνει πράξη με όλα τα μέσα που διαθέτει».

AGGELIKI KOKKOVE Χρίστος Παπαμιχαήλ

«Αγαπούσα ανέκαθεν τις ιδέες και τα κινήματα που προκύπτουν από αυτές. Το Our Festival είναι αποτέλεσμα μιας ιδέας. Αυτής που πρεσβεύει πως ο πολιτισμός μπορεί να είναι, ή και οφείλει να είναι, αποτέλεσμα αλληλεγγύης και συγχρόνως πεδίο ελεύθερης έκφρασης. Το Our Festival ξεχειλίζει από πολιτισμό. Πάνω από όλα, όμως, ξεχειλίζει από σπουδαίους ανθρώπους. Τώρα πια αγαπώ τους ανθρώπους!».

Χρήστος Θάνος

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουμε στο Our Festival. Ένα Φεστιβάλ που στηρίζεται στην αλληλεγγύη και στη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεχόμενη συμμετοχή μας και τη στήριξη του Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Στην καινούργια μας χορογραφική δημιουργία, η Ana Sanchez Colberg και η Ντέμη Παπαθανασίου συν-καλλιτεχνικοί διευθυντές του Theatre enCorps Collectif συνεργάζονται με την χορεύτρια Έρση Λαδάκη σε έναν διάλογο τριών μερών.

«[New] Horizons»

«Εν μέσω πανδημίας, η φιλοσοφία του Our Festival γίνεται μονόδρομος. Η αλληλεγγύη μεταξύ καλλιτεχνών είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Μόνο άνθρωποι με το βάρος της ίδιας ταυτότητας μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά. Ανακατασκευάζοντας την παράσταση για να προσαρμοστούμε στα μέτρα που μας επιβάλλονται πάνω στη σκηνή καταλήξαμε σε ένα δεύτερο σχεδίασμα της αρχικής έμπνευσης και βρεθήκαμε με ένα εντελώς καινούργιο έργο. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ομόφωνα από τους ηθοποιούς. Ο ένας είχε την ανάγκη του άλλου για να σταθεί όρθιος και ζωντανός σε συνθήκες που κάνουν την ήδη δύσκολη δουλειά μας να βγαίνει εντελώς εκτός “παιχνιδιού”. Οι εργαζόμενοι του Φεστιβάλ, συνάδελφοι καλλιτέχνες, φέρουν και οι ίδιοι ανεξαιρέτως το δώρο της αλληλεγγύης».

Βίκυ Αδάμου/ Ελεγεία για έναν παράλογο κόσμο

«Σε μια δύσκολη χρονιά που χρειάστηκε για μεγάλο διάστημα να “απαρνηθούμε” την ομορφιά, τα νοήματα και τη μαγεία μιας jazz συνεύρεσης, ερχόμαστε μετά από καιρό, τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων, να μεταδώσουμε μέσω της μουσικής μας ένα ιδιαίτερα σημαντικό νόημα: την αξία της δημιουργικής συμμετοχής και αλληλεγγύης, αξία που η jazz μουσική εμπεριέχει από τη γέννησή της. Οι

Alone Together Trio

Alone Together Trio

«

Weaving Worlds

Weaving Worlds

«Το πλήρες (plenum), είναι το αντίθετο του κενού. Μιλάμε για το plenum του καθένα µας. Μία σχέση µοναδικότητας, µία σχέση της οποίας τα θεµέλια βρίσκονται στη µοναχικότητα του καθένα. Μία σχέση πλήρης, δύσκολη στις ισορροπίες. Σε µία εποχή αβεβαιότητας και µετέωρης σιωπής, το Our Festival «φωνάζει» τέχνη. Είμαστε εκεί, µε το project «We find each other in the Plenum», εξερευνώντας αυτή τη σιωπή και την αλληλεπίδρασή της µε την τέχνη του χορού».

Ζωή Ευσταθίου / We find each other in the Plenum

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για δεύτερη φορά έχουμε την ευκαιρία να συμπράξουμε με την ομάδα “Εμείς” στον υπέροχο χώρο του θεάτρου Ρεματιάς για το Our Festival 6. Η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή γιατί αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι ακόμα και μέσα στις δυσκολότερες συνθήκες η τέχνη πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να ανθίζει, να ενώνει και να απευθύνεται σε όλους!».

Desert Monks

«“Η τέχνη δεν είναι για τους πολλούς. Ούτε για τους λίγους”. Η τέχνη είναι για όλους. Οι “Εμείς” 6 χρόνια τώρα το αποδεικνύουν έμπρακτα με ένα ανοιχτό Φεστιβάλ για όλους, και εμείς (

Αντιγόνη

HashArt theater group/ Αντιγόνη - αυτό τουλάχιστον το μπορώ

«Για εμάς, το Our Festival είναι μια ευκαιρία που δίνεται σε καλλιτέχνες και κοινό να συναντηθούν ξανά. Αυτό το Φεστιβάλ είναι ένα παράδειγμα ότι η τέχνη συνεχίζει και την εποχή του κορωνοϊού, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πολιτισμό σε καμία εποχή».

VARDIAS APOSTOLOS Trés Sure

«Με πολλή χαρά συμμετέχουμε ως ομάδα Marakaibo Percussion στο Our Festival, για δεύτερη χρονιά! Ανυπομονούμε να συναντήσουμε καινούργιους μικρούς φίλους και να παίξουμε μαζί τους μουσική από ανακυκλώσιμα υλικά! Στις βαλίτσες μας έχουμε υλικά που φέραμε από τη χώρα Μαράκα! Θα δουλέψουμε ομαδικά ώστε να δημιουργήσουμε πολλές πολλές μαράκες αλλά και μικρά μαρακοτύμπανα και μαρακομπαγκέτες!»

Marakaibo Percussion/ Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Τρίτη 28 Ιουλίου

19:00 |Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά | Marakaibo Percussion | Εργαστήριο για παιδιά Διάρκεια: 90’

21:00 | 2 meet | Μαρί Κασσαπιάν - Ελιάν Ρουμιέ | Χορός | Διάρκεια: 20’

21:30 | Νίκος Καζαντζάκης - Όφις και κρίνο | Χρήστος Θάνος, Ηρώ Μπέζου | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Τετάρτη 29 Ιουλίου

Α’ Μέρος

20:00 | Αβγώ | IKIRU - Σερέφογλου Στέλλα | Παράσταση για βρέφη | Διάρκεια: 30’

Β’ Μέρος

21:30 | Paul Goodman - Αλέξης Νόνης | Weaving Worlds | Μουσική | Διάρκεια: 45'

22:30 | Chrysoula K. & Púrpura | Μουσικές του Κόσμου... Δύση και Ανατολή… | Μουσική |Διάρκεια: 50’

We find each other in the Plenum

Α’ Μέρος

20:00 | ΚοσκινοΑρμενίζοντας | Θέατρο Ανάποδα | Θέατρο Κούκλας | Διάρκεια: 40’

Β’ Μέρος

21:30 | Jazz performance | Alone Together Trio | Μουσική |Διάρκεια: 50'

22:30 | The Soul Peanuts Live | The Soul Peanuts | Μουσική |Διάρκεια: 50’



Παρασκευή 31 Ιουλίου

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής

Διάρκεια: 2 ½ ώρες

Α’ Μέρος

20:30 | Trés Sure | MayBe A Company | Θέατρο |Διάρκεια: 50'

Β’ Μέρος

22:00 | Αντιγόνη - αυτό τουλάχιστον το μπορώ | HashArt theater group | Θέατρο

Διάρκεια: 85’

The Soul Peanuts

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής

Διάρκεια: 3 ώρες

21:00 | [New] Horizons | Ντέμη Παπαθανασίου | Χορός | Διάρκεια: 12'

21:30 | We find each other in the plenum | Ζωή Ευσταθίου | Χορός | Διάρκεια: 20’

22:00 | Ελεγεία για έναν παράλογο κόσμο | Αδάμου Βίκυ | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Κυριακή 2 Αυγούστου

Α’ Μέρος

20:30 | "Το Τάβλι" του Δ. Κεχαϊδη | Θεατρική Ομάδα Roswitha | Θέατρο| Διάρκεια: 65’

Β’ Μέρος

22:00 | Live music | Desert Monks | Μουσική| Διάρκεια: 50'

23:00 | Live concert | Universe217 | Μουσική | Διάρκεια: 50’

Παράλληλη Δράση (καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στον χώρο του κυλικείου): Balkaniko | Video art

Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Θάνος

Διεύθυνση παραγωγής: Χρίστος Παπαμιχαήλ

Οργανωτική ομάδα: Νάντια Περιστεροπούλου, Μαρία Θρασυβουλίδη, Μελίσσα Κωτσάκη, Χριστίνα Στουραΐτη, Νίκος Αξιώτης, Ελισσαίος Βλάχος, Μάρβα Βούλγαρη, Τεό Φοινίδης, Σοφία Σερέφογλου, Έλσα Παπέλη, Θεοδώρα Αθανασίου, Πέτρος Ζορμπάς, Ευαγγελία Σταύρου.

Επιμέλεια φωτισμών: Κώστας Μπεθάνης, γραφιστική επιμέλεια: Πάνος Κασιάρης, κατασκευή σκηνικού χώρου: Ροκάνι, υπηρεσίες προσβασιμότητας: Liminal Access, ηχοληψία: Μάνος Γεωργακόπουλος, Νίκος Μπακόλας, Πέτρος Μπακόλας, ηχογράφηση υλικού επικοινωνίας: Basement Productions, επικοινωνία: Γεωργία Ζούμπα. Διοργάνωση: Εμείς - Ομάδα συλλογικού πολιτισμού.