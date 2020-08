Σύγκρουση αδελφών με όρους αρχαίας τραγωδίας

«Ο πάτος του μπουκαλιού» του Ζωρζ Σιμενόν (1903 - 1989) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Αργυρώς Μακάρωφ.



Γραμμένο το 1949, θεωρείται ένα «σκληρό μυθιστόρημα» του Σιμενόν, από την αμερικανική περίοδο του βίου του.

Δύο αδέλφια, έκαναν διαφορετικές επιλογές και ακολούθησαν άλλη πορεία στη ζωή τους –ο Π.Μ. είναι ένας πετυχημένος δικηγόρος και κτηματίας, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Ντόναλντ, έζησε στη φτώχεια, μπήκε στον κόσμο της παρανομίας και, τώρα, έχοντας δραπετεύσει από τη φυλακή, ζητά τη βοήθεια του αδελφού του για να περάσει στο Μεξικό. Ο Π.Μ. αναγκάζεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του, καθώς το ποτάμι που τους χωρίζει από τη συνοριακή γραμμή έχει φουσκώσει και δεν μπορούν να το περάσουν.

Εκεί, μέσα σε μία αποχαλινωμένη φύση -με τη βροχή να μαίνεται εκτός σπιτιού και το αλκοόλ να ρέει ασταμάτητα εντός, τα δυο αδέλφια έρχονται αντιμέτωπα με όρους αρχαίας τραγωδίας.

Κατάλαβε ξαφνικά αυτό που θέλησε να πει η Νόρα για τον τρόπο τους, του Ντόναλντ και του δικού του, να κοιτάζονται, να κοιτάζονται όπως μόνο δύο αδέλφια μπορούν να κοιταχτούν. Είχε τη λεπτότητα να μην του το διευκρινίσει. Αλλά σήμαινε ότι κοιτάζονταν με ένα είδος μίσους που το βλέπεις μόνο στους ανθρώπους ίδιας οικογένειας. […]».

To βιβλίο αυτό ίσως αποτελεί μια έμμεση αναφορά του Σιμενόν στην προβληματική σχέση που υπήρχε μεταξύ του ιδίου και του μικρότερου αδελφού του, Κριστιάν. Το εξώφυλλο της έκδοσης κοσμεί λεπτομέρεια από την αμερικανική αφίσα της ταινίας «The Bottom of the Bottle» του 1956.

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr