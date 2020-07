«Game of Thrones»: Έρχεται το prequel της δημοφιλούς σειράς

Το αμερικανικό δίκτυο HBO ξεκίνησε την προετοιμασία για το prequel της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones» (GoT), ενώ ήδη έχει αρχίσει να κάνει την επιλογή των ηθοποιών για την επικείμενη σειρά «House of the Dragon» η οποία θα διαδραματίζεται περίπου 300 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς, που ολοκληρώθηκε μετά από οκτώ κύκλους επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον Κέισι Μπλόις, πρόεδρο της ροής προγράμματος του HBO, όπου θα προβληθεί η νέα σειρά, το «House of the Dragon» θα αφηγείται την ιστορία του οίκου Targaryen και τις πρώτες ημέρες βασιλείας τους στο Γουέστερος.

Το σενάριο, το οποίο έγραψε ο Ράιαν Κόνταλ («Colony») βασίζεται στο βιβλίο «Φωτιά και Αίμα» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, ενώ συνδημιουργός και σκηνοθέτης είναι ένας βετεράνος του GoT, ο Μιγκέλ Σαπόντσικ, που σκηνοθέτησε επικά επεισόδια όπως το «The Battle of the Bastards» και το «The Long Night» μαζί με τον Ryan Condal που ανέπτυξε την ιδέα, ενώ ο ίδιος θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σειρά δεν αναμένεται πριν το 2022. Το HBO έχει δεσμευτεί για 10 επεισόδια της σειράς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κάστινγκ. Το «Fire & Blood» καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Westeros, οπότε δεν είναι σαφές ποιοι χαρακτήρες θα είναι το επίκεντρο της σειράς.

Θυμίζουμε ότι η όγδοη και τελευταία σεζόν του GoT έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στα τηλεοπτικά βραβεία Emmy διεκδικώντας φέτος 32 υποψηφιότητες, ενώ περισσότεροι από 45 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τα τελευταία της επεισόδια την άνοιξη του 2019.

