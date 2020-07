Τουρκική navtex για σεισμική έρευνα νοτιοανατολικά του Καστελόριζου

Η Τουρκία εξέδωσε navtex με την οποία δεσμεύει την θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες, είχε ανακοινωθεί Navtex για γεωτρήσεις στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κύπρου

Τον Οκτώβριο του 2018 η Ελλάδα με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς απέτρεψε τουρκικό πλοίο από το να πραγματοποιήσει έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπερπτήσεις F-16 πάνω από Καστελόριζο και Στρογγύλη

Όπως γίνεται γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη Στρογγύλη και στη Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

naftemporiki.gr, με πληροφορίες από ΑΜΠΕ