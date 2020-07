Η Canon παρουσιάζει μία λύση όλα σε ένα για το σκανάρισμα εγγράφων

Το Scan2x Online της Canon είναι μία all in one, cloud λύση καταγραφής εγγράφων μιας επιχείρησης.

Το Scan2x μπορεί να λειτουργήσει ως λύση αυτόνομη ή στο πλαίσιο ενός δικτυωμένου περιβάλλοντος, το οποίο είναι αρκετά έξυπνο, ώστε να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο της σάρωσης. Με απλά λόγια, αν ένα τιμολόγιο σαρωθεί, το Scan2x θα το διαβιβάσει απευθείας στο τμήμα λογιστηρίου, για την πληρωμή που πρόκειται να προγραμματιστεί. Το σύστημα σάρωσης Scan2x Online μεταφέρει τη δοκιμασμένη τεχνολογία στο cloud, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση, το χαμηλό κόστος υλοποίησης χωρίς την ανάγκη για δαπανηρή υποδομή και κεντρική διαχείριση εκ μέρους των χρηστών, από την πλευρά της υποδομής Πληροφορικής του πελάτη.

Το Scan2x Online μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με λύσεις διαχείρισης εγγράφων, όπως το Canon Therefore και υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου με άλλες εφαρμογές cloud και υπηρεσίες FTP και βάσεις δεδομένων των πελατών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ομαλή και γρήγορη χρηστική εμπειρία.

Ένα απλό και διαισθητικό σύστημα διεπαφής μέσω διαδικτύου, προσβάσιμο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, εξασφαλίζει απρόσκοπτη εμπειρία σε κάθε συσκευή. Με τη σάρωση Follow-me, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν τα έγγραφά τους σε μια κινητή συσκευή, και να ολοκληρώσουν την εργασία τους στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους.

Το Scan2x Online μπορεί να παρακολουθεί τη ροή του εγγράφου και να ξέρει ακριβώς ποιος έχει σαρώσει τι, ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες πρέπει ακριβώς να επιλέξουν την εργασία που επιθυμούν να ολοκληρώσουν, και οι αυτόματες ρυθμίσεις αναλαμβάνουν από εκεί και πέρα, θέτοντας τις σωστές επιλογές σάρωσης, διαβάζοντας τις σωστές πληροφορίες από το έγγραφο, και αποθηκεύοντας σε έναν ή περισσότερους προορισμούς. Η αδειοδότηση χρήσης σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες συσκευές, επιτρέπει οικονομική εγκατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Τέλος, το εν λόγω λογισμικό είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον κανονισμό GDPR, ενώ διακρίνεται για τον προσαρμόσιμο χαρακτήρα του, έτσι ώστε να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις.