HMD Global: Δημιουργία νέου Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Φινλανδία

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε ότι αποκτά την Valona Labs και εγκαινιάζει ένα νέο Κέντρο Αριστείας στο Tampere της Φινλανδίας.

Συνδυάζοντας τη δέσμευση της HMD Global για παροχή ασφαλών και αξιόπιστων εμπειριών, μέσω κινητών τηλεφώνων στα οποία οι χρήστες μπορούν να βασιστούν, με την τεχνογνωσία της Valona Labs σε ότι αφορά στο λογισμικό κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεων και κυβερνοασφάλειας, η απόκτηση αυτή θα επεκτείνει περαιτέρω τη φήμη της εταιρείας ως παγκόσμιος ηγέτης στις ενημερώσεις και την ασφάλεια λογισμικού smartphone.

Το νέο Κέντρο Αριστείας στο Tampere θα εξειδικεύεται στο λογισμικό, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες, προωθώντας τη μετάβαση της HMD Global από μια εταιρεία που ασχολούνταν καθαρά με hardware, σε μια εταιρεία που συνδυάζει την παροχή hardware και υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία της και διαφοροποιώντας τη μοναδική προταση της στην αγορά.

Τον Μάρτιο αυτού του έτους, η HMD Global εισήλθε σε μια νέα κατηγορία υπηρεσιών με την έναρξη της παγκόσμιας υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων “HMD Connect”, η οποία επιτρέπει σε άτομα σε όλο τον κόσμο να επωφεληθούν χρησιμοποιώντας μια και μόνο SIM δεδομένων.

Juho Sarvikas - Chief Product Officer - HMD Global

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, δήλωσε: «Ως εταιρεία που πιστεύει ότι κάθε τηλέφωνο πρέπει να κατασκευάζεται με γνώμονα την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη, είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε την απόκτηση της Valona Labs - μιας γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας λογισμικού για κινητά τηλέφωνα.

» Τα τηλέφωνα της Nokia είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για τις καινοτομίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και την μοναδική υπόσχεση για «καθαρό», ασφαλές και ενημερωμένο Android™, που διασφαλίζει ότι οι χρήστες απολαμβάνουν μια εμπειρία smartphone που συνεχίζει να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που διατηρούμε τη θέση μας ως ηγέτες στις ταχύτατες ενημερώσεις λειτουργικών συστημάτων. Σύμφωνα με έρευνα της Counterpoint1, στην πραγματικότητα είμαστε η ταχύτερη μάρκα σε αναβαθμίσεις, καθώς έχει ενημερωθεί το 94% της γκάμας μας. Φέρνοντας τεχνογνωσία από την Valona Labs, θα είμαστε σε ισχυρότερη θέση από ποτέ να εκπληρώσουμε αυτήν την υπόσχεση και να χτίσουμε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των fans μας, μια από τις βασικές μας αξίες ως εταιρεία.

» Είμαστε περήφανοι για τις φινλανδικές ρίζες μας και τον εξαιρετικό σκανδιναβικό μας σχεδιασμό, γι’ αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσουμε αυτό το νέο Κέντρο Αριστείας στο Tampere. Μέσω αυτής της εξαγοράς, θα θέσουμε τα θεμέλια ενός κόμβου Έρευνας & Τεχνολογίας που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή μας και τα προϊόντα που προσφέρουμε στους fans μας».

Ari Heikkinen - Senior Director of Security and Enterprise Solutions - HMD Global

Ο Ari Heikkinen, πρόσφατα διορισμένος Senior Director of Security and Enterprise Solutions at HMD Global, προσθέτει: «Δουλεύουμε στενά με την HMD Global εδώ και αρκετό καιρό και είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τη συνεργασία μας σήμερα, καθώς συνεχίζουμε να την ενισχύουμε. Με αυτό το νέο Κέντρο Αριστείας, απαντάμε απευθείας στις ανάγκες των καταναλωτών. Τα περιστατικά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλύτερος χρόνος να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για την ασφάλεια των κινητών.

» Το Tampere φημίζεται ως σημείο τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως σε σχέση με την καινοτομία σε κινητές συσκευές. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία και θα διερευνήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας με διαφορετικές εταιρείες της περιοχής, καθώς και με το τμήμα τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Tampere. Καθώς συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε, θα δημιουργηθεί άμεση ανάγκη για νέα ταλέντα που θα ενταχθούν στις τάξεις μας και προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος για τις πολλές ευκαιρίες που θα προσφέρει στην Φινλανδία στο μέλλον».

Ο Harri Ojala, Director, Investments and Global Operations at Business Tampere, συμπλήρωσε: «Ως ανεξάρτητη φινλανδική εταιρεία και η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή μάρκα smartphone, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την HMD Global και το νέο Κέντρο Αριστείας στο Tampere. Το Tampere έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι ένα μέρος που φέρνει νέες ιδέες και καινοτόμες σκέψεις. Ανυπομονώ να δω αυτό το νέο κέντρο να ευδοκιμεί σε αυτό το περιβάλλον».