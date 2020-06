4ο HIGGS Donors Speed-dating Event: Εταιρείες, Πρεσβείες, Κοινωφελή Ιδρύματα και ΜΚΟ σε Speed-dating για καλό σκοπό από το HIGGS!

Σε μια γιορτή για την Κοινωνία των Πολιτών σχεδόν 90 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν με 25 Κοινωφελή Ιδρύματα, Εταιρείες και Πρεσβείες σε ένα speed-dating για καλό σκοπό! Το HIGGS Donors Speed-dating Event ΙV, η εκδήλωση θεσμός για κοινωφελείς οργανώσεις και χρηματοδότες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, όχι στο νεοκλασικό κτίριο του HIGGS, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά διαδικτυακά.

Μέσα σε 4 ώρες, σε 25 διαδικτυακές «αίθουσες», πραγματοποιήθηκαν πάνω από 230 ραντεβού. Οι ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση και το έργο τους και οι Χρηματοδότες τη στρατηγική τους, να συζητήσουν συνεργασίες που θα βοηθήσουν την κοινωνία να καλύψει σημαντικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων, σε 8 κατηγορίες: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια, Οικονομική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία & 3η Ηλικία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ιδρυτικός Δωρητής του HIGGS, και το Costas M. Lemos Foundation, ο Μεγάλος Δωρητής της οργάνωσης. Μαζί τους συμμετείχαν οι: Αττική Οδός, Cyclades Preservation Fund, Deppy Vasileiadis Foundation, Genesis Pharma, Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Vodafone, KPMG, METRO AEBE, Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α, Nestle Hellas, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, Όμιλος Ελλάκτωρ, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Παπαστράτος PMI, PwC Greece, Stoiximan, The Coca Cola Company, The Helidoni Foundation, The Hellenic Initiative, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

Ο Διευθυντής του HIGGS, Σωτήρης Πετρόπουλος, δήλωσε: «Το HIGGS, ακόμη και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, είναι εδώ για να υποστηρίξει την Κοινωνία Πολιτών, τώρα που μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, και να πραγματώσει τον σκοπό του ως καταλύτης δημιουργίας συνεργασιών και ενεργοποίησης των αφανών δυνάμεων της κοινωνίας μας. Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των Χορηγών μας και όλων των χρηματοδοτών και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Μεγάλο Χορηγό της εκδήλωσης, The Helidoni Foundation, καθώς και τους Δωρητές - Χορηγούς: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Vodafone, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, την Παπαστράτος PMI και τους Χορηγούς Επικοινωνίας CSRReview και CSRNEWS.gr, για τη συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Παίρνοντας θάρρος από την μεγάλη ανταπόκριση χρηματοδοτών και οργανώσεων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, σε μια γιορτή για τα 5 χρόνια του HIGGS!».

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Ματιάτου / 6932730448 / katerina.incubator@higgs3.org

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability|είναι το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα: μια οργάνωση που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2016, με σκοπό να αλλάξει το τοπίο στον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ στη χώρα μας, ώστε να είναι αποτελεσματικές, βιώσιμες και να λειτουργούν με διαφάνεια.

Το HIGGS έχει προσαρμόσει το μοντέλο incubation & acceleration για πρώτη φορά σε ΜΚΟ, μέσα από τα δωρεάν προγράμματά του. Αυτό μεταφράζεται σε εκπαίδευση από ειδικούς, tailor-made συμβουλευτική, πρόσβαση σε co-working spaces και γραφεία στο κτίριο του HIGGS, εκδηλώσεις, networking και διασύνδεση με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, ΜΜΕ και χρηματοδότες, σε έναν χώρο όπου μπορούν να εργαστούν και να αναπτύξουν τις δράσεις τους.

Στα 3 χρόνια λειτουργίας του, το HIGGS έχει υποστηρίξει 136 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πάνω από 10.500.000€ σε χρηματοδοτήσεις και έχουν δημιουργήσει πάνω από 770 νέες θέσεις εργασίας.

Ιδρυτικός Δωρητής του HIGGS είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.