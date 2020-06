Πέθανε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ

Ο σκηνοθέτης και σχεδιαστής κοστουμιών Τζόελ Σουμάχερ πέθανε σε ηλικία 80 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.



Ο Σουμάχερ είχε βάλει την υπογραφή του σε ταινίες όπως «Το μπαράκι του Σαν Έλμο», «Ξεχωριστή Μέρα», «Τα παιδιά της νύχτας», «Flatliners (Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή)», «8mm», «Κακές Παρέες» αλλά και σε ταινίες του Μπάτμαν όταν αποχώρησε ο Τιμ Μπάρτον.





AP/MATT SAYLES

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, στις 29 Αυγούστου 1939, σπούδασε για πρώτη φορά στο Parsons The New School for Design και στο Fashion Institute of Technology, αλλά αφού εργάστηκε στη βιομηχανία της μόδας, συνειδητοποίησε ότι αγαπούσε τη δημιουργία ταινιών. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως σχεδιαστής κοστουμιών σε ταινίες όπως το «Sleeper» και το «Interiors» του Γούντι Άλεν.