Πέθανε ο Μπομπ, ένας γάτος «φύλακας άγγελος»

Πώς μπορούν να αλλάξουν δύο ζωές μέσα από μια τυχαία(;) συνάντηση; Πώς μπορούν δυο πλάσματα να γιατρέψουν τις πληγές του σώματος και της ψυχής τους και να κάνουν μία καινούρια αρχή; Ένας εξαρτημένος άνθρωπος και ένας αβοήθητος γάτος. Μία υπέροχη και συγκινητική σχέση ζωής.

Ο γάτος, ο οποίος αποτέλεσε έμπνευση για το επιτυχημένο βιβλίο «A Street Cat Named Bob» (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ), πέθανε σε ηλικία 14 ετών.

Μια απρόσμενη, αλλά μοιραία συνάντηση

Ο Τζέιμς Μπόουεν ζούσε για χρόνια στους δρόμους του Λονδίνου, παίζοντας μουσική στους περαστικούς, για να κερδίσει τον επιούσιο και, ταυτόχρονα, βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τα ναρκωτικά. Ένας καταπονημένος αδέσποτος «επισκέπτης», που κουλουριάστηκε έξω από το κατάλυμά του, του επεφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις.

Ήταν ένας γλυκύτατος πορτοκαλής γάτος, τραυματισμένος και ταλαιπωρημένος. Παρόλο που δεν ήταν εύκολο να τον φροντίσει, ο Τζέιμς, όχι μόνο δεν μπόρεσε να τον αγνοήσει, αλλά τον κράτησε κοντά του και του έδωσε το όνομα Μπομπ.

Ο ένας γιάτρεψε τις πληγές του άλλου

Όταν ο Μπομπ έγινε καλά, τον άφησε να φύγει, πιστεύοντας πως τότε θα χώριζαν πια οι δρόμοι τους. Όμως, έκανε λάθος. Όχι μόνο έγιναν αχώριστοι, αλλά και δύο χαρακτηριστικές φιγούρες του Κόβεντ Γκάρντεν. Ο ένας γιάτρεψε τις πληγές του άλλου με το άγγιγμα της αγάπης και της φιλίας και οι ζωές τους άλλαξαν με έναν μαγικό τρόπο. Έτσι, ο αξιολάτρευτος γάτος κέντρισε το ενδιαφέρον μίας λογοτεχνικής πράκτορα, το 2011, και έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει προτάσεις και για το κινηματογράφο.

Ο Τζέιμς και ο Μπομπ έγιναν ένα γνωστό δίδυμο στους δρόμους του Λονδίνου.

Βιβλίο & ταινία

Αργότερα, ο Μπόουεν έγραψε ένα βιβλίο για την σχέση τους το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες αλλά έγινε και ταινία με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Μπομπ, το 2016.

Το βιβλίο με τίτλο «A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life» (ένας αδέσποτος γάτος που τον έλεγαν Μπομπ και πώς έσωσε την ζωή μου) κυκλοφόρησε στη Βρετανία το 2012 και έκτοτε κυκλοφόρησαν άλλα πέντε βιβλία που μεταφράστηκαν σε πάνω από 40 διαφορετικές γλώσσες.

Μια ταινία με τίτλο «A Gift from Bob» (Ένα δώρο από τον Μπομπ), στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε ο γατούλης, πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον χρόνο.

Σε ανακοίνωσή του στην επίσημη σελίδα στο Facebook για τα βιβλία του, ο συγγραφέας λέει ότι ο Μπομπ του έσωσε τη ζωή: «Είναι τόσο απλό. Μου έδωσε τόσα περισσότερα από την συντροφιά του. Με εκείνον στο πλευρό μου βρήκα έναν προορισμό και έναν σκοπό που δεν είχα. Συνάντησε χιλιάδες ανθρώπους, άγγιξε εκατομμύρια ζωές. Δεν έχει υπάρξει γάτος όμοιός του. Και δεν πρόκειται να υπάρξει. Νιώθω σαν να έσβησε το φως στη ζωή μου. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ».

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

