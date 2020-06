Μπόλτον: Ο Τραμπ δεν γνώριζε καν για τα πυρηνικά της Βρετανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν γνώριζε ότι η Βρετανία διαθέτει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αυτό υποστηρίζει ο πρώην σύμβουλος Ασφαλείας του Τζον Μπόλτον στο βιβλίο του «Η αίθουσα όπου συνέβη» (The Room Where It Happened). Η άγνοια του Αμερικανού προέδρου για τις πυρηνικές δυνατότητες ενός από τους στενότερους συμμάχους του είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Μπόλτον για να δηλώσει την ευρύτερη άγνοια του Τραμπ στη γεωπολιτική πολιτική.

Ο Μπόλτον αναφέρεται σε μία συνάντηση, το 2018, με την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι. Σε εκείνη τη συνάντηση, κάποιος Βρετανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη χώρα χαρακτηρίζοντάς τη «πυρηνική δύναμη». «Α, είστε πυρηνική δύναμη;», αποκρίθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν τόνο που δεν έμοιαζε με αστείο, σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μπόλτον, το οποίο δημοσιεύει η Washington Post.

Η Βρετανία δοκίμασε την πρώτη πυρηνική κεφαλή το 1952. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια εξοπλισμένα με βαλλιστικούς πυραύλους Trident II D5.

Ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε μια παρόμοια συνομιλία με τη Μέι, όταν ο Τραμπ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, τον Ιούνιο του 2019.

«Είπε στη Μέι ότι η νούμερο ένα υπαρξιακή απειλή εξακολουθεί να είναι τα πυρηνικά όπλα και όχι η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος στην Guardian.

Όταν η Μέι ρώτησε πώς θα επηρέαζε αυτό τη βάση της δύναμης πυρηνικής αποτροπής Trident του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τραμπ φάνηκε έκπληκτος, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. «Κατά την άποψή του, όλα αυτά αφορούν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Δεν λάμβανε πραγματικά υπόψη τις υπόλοιπες χώρες», υποστηρίζει ο ίδιος αξιωματούχος.

