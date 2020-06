Προκλήσεις και ευκαιρίες για τη Φορολογία, με καταλύτη το άλμα στη ψηφιακή εξέλιξη

Του Σταύρου Σπ. Κώστα, Οικονομολόγου –Φοροτέχνη

Ex Officio - Μέλος Δ. Σ. και Πρόεδρου Φορολογικής Επιτροπής Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου



Σταύρος Κώστας

Είναι γεγονός ότι σε μία περίοδο oπου λόγω των μέτρων του Covid-19, δεν επιτρέπεται ο Συνεδριακός ‘’συνωστισμός’’, η γνωστή αμφίδρομη ‘’ζωντανή’’ και από κοντά επικοινωνία, έχει πάρει άλλη μορφή με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου της διαδικτυακής σύσκεψης και τηλεργασίας.

Από τη συγκεκριμένη οπτική, με απόλυτη συνέπεια στην επικρατούσα ψηφιακή τάξη και στο βαθμό που ισχύουν τα γνωστά πλέον υγειονομικά πρωτόκολλα, ο θεσμός του ετήσιου TAX FORUM που διοργανώνει η Φορολογική Επιτροπή του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου, έχει μεταλλαχθεί για το 2020 σε μία σειρά Τηλεδιασκέψεων με τη μορφή συνεκτικών Διαδικτυακών Συζητήσεων (round table discussions), κάτω από τη θεματική ομπρέλα e-TAX FORUM SERIES 2020.

Σε εκτέλεση του προγράμματος αυτού, η 1η Τηλεδιάσκεψη της 27ης Μαϊου, με θεματικό πυρήνα τις Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τη Φορολογία μέσα από το πρίσμα της ψηφιακή εξέλιξης, έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του πολλαπλού της ρόλου, με τη συστηματική προσαρμογή της, στη κρισιμότητα των πρωτόγνωρων καταστάσεων που βιώνουμε, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Με τον γνωστό διαγνωστικό χαρακτήρα που διακρίνει τις εκδηλώσεις της Φορολογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, σε διαδραστικό ΠΑΝΕΛ Ειδικευμένων Στελεχών από την Επιχειρηματική, Συμβουλευτική και Νομική Κοινότητα, με τιμώμενο Συνομιλητή τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. ΠΙΤΣΙΛΗ, τονίστηκε η ανάγκη περεταίρω ενίσχυσης του Φορολογικού μας συστήματος, με στοχευμένες καινοτομικές εφαρμογές που εξυπηρετούν τη συνεργασία ‘’εκ του μακρόθεν’’, μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και Φορολογουμένων.

Και όλα αυτά, με κλειδί την εύστοχη ολοκλήρωση της ψηφιακής ωριμότητας και κουλτούρας, αλλά και τη δέουσα προσοχή ώστε, να μην ψηφιοποιούνται αλλά να εξαλείφονται παραδοσιακά «οχυρά» της γραφειοκρατίας, στη διεκπεραίωση φορολογικών ή νομικών διαδικασιών.

Πέραν αυτού και ενώ αναγνωρίστηκε κατ’ αρχήν ο θετικός αντίκτυπος των πρωτοβουλιών της ΑΑΔΕ, να κεφαλαιοποιεί συστηματικά σε ψηφιακές δράσεις ισομερώς επωφελείς για τους Φορολογούμενους και τη φορολογική διοίκηση (My Data, e-Billing, My Business Support, My AADE Live κ.α.), καταγράφηκαν θέσεις και προτάσεις, που θα μπορούσαν να κάνουν τις εφαρμογές αυτές, περισσότερο λειτουργικές, πιο αποτελεσματικές και κυρίως φιλικές από πλευράς διαχείρισης για τον ‘’χρήστη’’.

Ειδικά για την πρωτοπόρο ψηφιακή μεταρρύθμιση της σχέσης του Επιχειρείν με τη Διοίκηση - My DATA και προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τη Διοίκηση στο τελικό σχεδιασμό, το ενδιαφέρον των συζητήσεων του ΠΑΝΕΛ εστιάστηκε στα ακόλουθα σημεία:

Να προηγηθεί γενική υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, αντί εθελοντικής επιλογής με υποστήριξη ισχυρών κινήτρων Να εξασφαλιστεί, χρονικά επαρκής και οργανωτικά διαρθρωμένη πιλοτική περίοδος χωρίς πρόστιμα, που να καλύπτει και πράξεις κλεισίματος διαχειριστικής περιόδου Ιδεωδώς η 1η Ιανουαρίου 2021, να οριστεί σαν ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής. Να υπάρξει σωστή πρόνοια μέτρων, για την ελαχιστοποίηση του πρόσθετου οικονομικού και διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις Να υπάρξει ευνοϊκή επίδραση στους φορολογικούς ελέγχους, για τους συνεπείς φορολογούμενους. Απαραίτητη η διαλειτουργικότητα του συστήματος, με άλλα λειτουργικά συστήματα, ειδικότερα με το τελωνειακό ICIS.

Λεπτομερές ΥΠΟΜΝΗΜΑ με συμπεράσματα και αξιοποιήσιμες προτάσεις, έχει ήδη υποβληθεί στην Αρμόδια Πολιτική και Διοικητική Ηγεσία, αλλά και σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με ενσωματωμένο ηχηρό αλλά σαφές μήνυμα, ότι το άλμα ωρίμανσης της ψηφιακής κουλτούρας, αποτελεί βασική προϋπόθεση να ωφεληθούν από τα ψηφιακά οφέλη, η Δημόσια Διοίκηση και οι Επιχειρήσεις.

Όχι μόνο στις τρέχουσες ειδικές ανάγκες πανδημίας, αλλά και την επόμενη ημέρα της κανονικότητας.

Το πλήρες περιεχόμενό του, είναι διαθέσιμο στο site του AMCHAM στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.amcham.gr/events/event/amchamgr-digital-talks-events/