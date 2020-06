Η devolo λανσάρει την επόμενη γενιά του Mesh WiFi

Η devolo ανακοίνωσε το νέο devolo Magic 2 WiFi next, που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό καινοτόμων λειτουργιών Mesh WiFi με την τεχνολογία Powerline.

Η νεότερη έκδοση του πρωτόκολλου G.hn και σε συνδυασμό μη την τεχνολογία PLC, δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με ταχύτητες έως και 2.400 Mbps, κάνοντας τους προσαρμογείς της σειράς Magic 2 τους γρηγορότερους της αγοράς. Επίσης, το νέο devolo Magic 2 WiFi next υποστηρίζει το Multi-User MIMO και βελτιώνει την απόδοση του WiFi χάρη στην τεχνολογία access point steering.

Πιο αναλυτικά, με το νέο Magic 2 WiFi next, η devolo συνεχίζει να αναπτύσσει την ήδη επιτυχημένη σειρά Magic. «Αμέτρητα τεστ και ειδικές δοκιμές αναφέρουν τη σειρά Magic ως σημείο αναφοράς στον τομέα του οικιακού δικτύου» σημειώνει ο Heiko Harbers, CEO της devolo AG. «Η τελευταία γενιά του G.hn κάνει τους προσαρμογείς πιο ισχυρούς από ποτέ και το Internet δεν εμποδίζεται πλέον από τοίχους και ταβάνια. Συνδυαστικά με τις βελτιωμένες δυνατότητες του Magic 2 WiFi next στο κομμάτι του WiFi, δημιουργούμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία καταναλωτή σε όλο το σπίτι». Οι προσαρμογείς devolo Magic 2 next καλύπτουν εύρος έως 500 μέτρα μέσα από την ηλεκτρική καλωδίωση του σπιτιού και μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα σε ισχυρό σημείο πρόσβασης στο Internet. Έτσι, οι προσαρμογείς devolo Magic 2 δεν είναι μόνο οι γρηγορότεροι στην αγορά, αλλά και οι μόνοι που καλύπτουν τόσο μεγάλες αποστάσεις.

Το νέο Multi-User MIMO συμβάλλει στην βελτιωμένη απόδοση του WiFi. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας είναι εύκολο να απολαμβάνουν τη μέγιστη απόδοση, πολλαπλές συσκευές, ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν κάνετε streaming μια σειρά σε 4K ή ένα ντοκιμαντέρ σε 8K στο σαλόνι, τα παιδιά παίζουν online σε ένα tablet και υπάρχει και μια βίντεο-κλήση σε εξέλιξη, το MU-MIMO διαχειρίζεται τα δεδομένα του WiFi αποτελεσματικά και εντελώς αυτόματα, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα.

Ως νέο χαρακτηριστικό του Mesh, τα devolo Magic 2 WiFi next διαθέτουν και τη λειτουργία access point steering. Έτσι, οι συσκευές είναι μόνιμα συνδεδεμένες στο ισχυρότερο σημείο πρόσβασης ακόμα και όταν ο χρήστης μετακινείται μέσα στο σπίτι. Τα προτερήματα του Mesh WiFi στο νέο devolo Magic 2 WiFi next δεν σταματούν όμως εδώ, καθώς υποστηρίζουν και λειτουργίες όπως fast roaming, band steering, airtime fairness και config sync (single SSID), που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλες τις συσκευές της σειράς Magic.

Το "Fast roaming" διασφαλίζει μια γρήγορη σύνδεση στο πιο ισχυρό σημείο πρόσβασης, βάση της δραστηριότητας της συσκευής. Το "Band steering", είναι ενσωματωμένο στους προσαρμογείς WiFi της σειράς Magic 2 next και διασφαλίζει ότι όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούν WiFi μοιράζονται αυτόματα στην ιδανική συχνότητα. Αντί για την συχνά «φορτωμένη» συχνότητα των 2.4 GHz, οι συσκευές μεταδίδουν στη συχνότητα των 5 GHz, χωρίς καμία επέμβαση από το χρήστη. Χάρη στη λειτουργία του airtime fairness, οι γρήγορες συσκευές που έχουν περισσότερο airtime (ώρα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης WiFi) δεν καθυστερούνται πλέον από παλαιότερες, πιο αργές συσκευές. Επίσης, το Config sync δίνει τη δυνατότητα στη διαμόρφωση των δεδομένων του WiFi να συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές Magic.

Χάρη στο WPA3, το ασύρματο δίκτυο με τις συσκευές της devolo είναι υπέρ-ασφαλές. Η τρέχουσα αρχή σε θέματα ασφάλειας της WiFi Alliance είναι βασισμένη στο πρωτόκολλο WPA2 και χάρη στην βελτιωμένη κρυπτογράφηση των 128-bit, προσφέρει ισχυρή προστασία απέναντι σε ανεπιθύμητες προσπάθειες παραβίασης. Ταυτόχρονα, κάνει τη σύνδεση των νέων συσκευών στο οικιακό δίκτυο ευκολότερη. Αυτό προϋποθέτει ότι οι συσκευές WiFi υποστηρίζουν την κρυπτογράφηση του WPA3. Το WPA2 παραμένει διαθέσιμο σε όλους και υπάρχει και ένας συνδυασμός WPA2 και WPA3 για όσους το επιθυμούν.

Η εγκατάσταση του devolo Magic 2 WiFi next είναι πανεύκολη αφού αρκεί να τοποθετήσετε έναν προσαρμογέα στην πρίζα, να τον συνδέσετε με το router μέσω Ethernet και να τοποθετήστε τον δεύτερο προσαρμογέα σε μία πρίζα. Μέσα στα επόμενα δύο -τρία λεπτά και οι δύο προσαρμογείς έχουν κάνει pair μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια, της σύνδεσης μεταξύ τους οι προσαρμογείς ανταλλάσσουν ένα μοναδικό security ID ώστε τα δεδομένα της σύνδεσης να παραμείνουν ασφαλή. Επιπρόσθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την βοήθεια του Home Network που θα σας οδηγήσει βήμα-βήμα για την εγκατάσταση.

Μέσα από το devolo Home Network app, μπορείτε να ελέγξετε το δίκτυό σας ανά πάσα στιγμή. Είτε θέλετε να προσθέσετε προσαρμογείς στο δίκτυο, είτε θέλετε να ενεργοποιήσετε το parental control: Όλες οι αλλαγές και οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν εύκολα και απλά. Η devolo εργάζεται συνέχεια στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Home Network App και προσθέτει νέες δυνατότητες με δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού. Το λογισμικό του devolo Cockpit και η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι επίσης πάντα διαθέσιμα για χρήση.

Το νέο Magic 2 WiFi next θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Ιουνίου 2020 σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα: Το Starter Kit περιλαμβάνει δύο προσαρμογείς στην τιμή των 199,90 ευρώ (με τον ΦΠΑ) και καλύπτει ένα σπίτι περίπου στα 90 m². Το devolo Magic 2 WiFi next multiroom kit, καλύπτει επιφάνειες περίπου στα 180 m2, περιλαμβάνει τρεις προσαρμογείς και κοστίζει 299,90 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Για να επεκτείνετε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο Magic, το Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο και μεμονωμένο στην τιμή των 129,90 ευρώ (με τον ΦΠΑ).