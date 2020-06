Tο σπίτι της SEAT στη Βαρκελώνη

Η CASA SEAT ανοίγει ψηφιακά, για πρώτη φορά τις πόρτες της στον κόσμο και αποκαλύπτει όλα όσα θα προσφέρει μετά τη φυσική έναρξη λειτουργίας της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες. Μέσω διαδικτυακών εγκαινίων με τη συμμετοχή των στελεχών της SEAT, του τερματοφύλακα της FC Barcelona Marc ter Stegen και του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων Lázaro Rosa -Violán, η SEAT παρουσιάζει το νέο χώρο, που βρίσκεται στην καρδιά της Βαρκελώνης, στη γωνία Paseo de Gracia και Avenida Diagonal. Με οικοδεσπότη την δημοσιογράφο Ainhoa Arbizu, η ψηφιακή παρουσίαση σηματοδοτεί τα εγκαίνια της CASA SEAT, γεγονός ορόσημο για τη μάρκα, στη Βαρκελώνη, την πόλη όπου ιδρύθηκε πριν από 70 χρόνια. Ο χώρος πρόκειται να γίνει κόμβος αστικής κινητικότητας, ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες της SEAT. Επίσης αποτελεί ιδανικό χώρο για την CUPRA, όπου θα παρουσιάζει και θα προωθεί τα νέα της προϊόντα. Αυτό το κέντρο εμπειρίας της μάρκας θα είναι ο χώρος όπου θα προβάλλονται έργα εμπνευσμένα από τη έντονη κινητικότητα και τον αστικό πολιτισμό της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της SEAT, Carsten Isensee, «η Βαρκελώνη είναι το σπίτι της SEAT από το 1950, στηρίζοντας την εταιρεία να αναδείξει το προφίλ της στα μάτια του κοινού και των επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Σε αυτή τη νέα έδρα της μάρκας στο κέντρο της πόλης, θα παρουσιάσουμε το μέλλον της εταιρείας στον τομέα της κινητικότητας, μεταξύ πολλών άλλων». Επιπλέον, ο SEAT Vice - president for Sales and Marketing και CUPRA CEO Wayne Griffiths τόνισε ότι «Η CASA SEAT είναι το παράδειγμα της σχέσης της μάρκας με την υπέροχη πόλη της Βαρκελώνης.

Είναι ένα κέντρο εμπειρίας στην καρδιά της Βαρκελώνης όπου πελάτες και πολίτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τη SEAT και τη CUPRA και ο χώρος όπου θα παρουσιάσουμε τα πιο προοδευτικά μας έργα». Ο Christian Stein, General director of SEAT Communications και SEAT and the Volkswagen Group Institutional Relations in Spain δήλωσε ότι «αυτό θα είναι ένα μέρος για ανταλλαγή ιδεών, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας, καθώς και ένας χώρος που θα υποδέχεται τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμούς. Ένας χώρος συνομιλίας γύρω από το θέμα της κινητικότητας, όπου μπορούν να αναγνωριστούν οι ανάγκες της πόλης και να βρεθούν δημιουργικές λύσεις μέσω της συνεργασίας και της καινοτομίας ».

"The place to be" για να μάθετε τις τελευταίες τάσεις στην αστική κινητικότητα Όσοι παρακολουθήσουν την ψηφιακή παρουσίαση, θα πάρουν μία πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να προσφέρει ο χώρος των 2.600 m2 της CASA SEAT. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε με τη φιλοδοξία να γίνει κόμβος για τον επανασχεδιασμό της μελλοντικής κινητικότητας και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις μέσω της συν-δημιουργίας λύσεων σε συνεργασία με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. «Η κινητικότητα στις πόλεις αλλάζει ραγδαία και ειδικά τώρα μετά τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Τα τελευταία δύο χρόνια, η SEAT επενδύει σε προϊόντα μικροκινητικότητας που προσαρμόζονται σε αυτές τις νέες συνθήκες. Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η CASA SEAT μας δίνει όλη την έμπνευση που χρειαζόμαστε για να τα αναπτύξουμε», εξήγησε ο διευθυντής της SEAT Urban Mobility, Lucas Casasnovas. Προκειμένου να προωθήσει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών, η CASA SEAT θα προσφέρει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ομιλίες, εργαστήρια και διάφορες πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις γύρω από την κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων θεμάτων. «Η κινητικότητα του μέλλοντος θα συνδέεται στενά με τον αστικό πολιτισμό. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρήσαμε τη CASA SEAT ως το ιδανικό σημείο συνάντησης μεταξύ των δύο κόσμων», υπογράμμισε ο διευθυντής της CASA SEAT Gabriele Palma. Το μέλλον χτυπά στην καρδιά της Βαρκελώνης Η σύλληψη της ιδέας των μελλοντικών μοντέλων SEAT και CUPRA και όλων των νέων χαρακτηριστικών του Urban Mobility unit θα πραγματοποιηθεί και θα παρουσιαστεί στη CASA SEAT, ειδικά στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου υπάρχει το καλύτερο διατηρημένο μυστικό, το CASA SEAT Concept Lab. Αυτό είναι το μέρος όπου οι σχεδιαστές της εταιρείας θα εργαστούν πάνω στα αρχικά στάδια των νέων μοντέλων.

Στο Concept Lab θα αναπτύξουν τις πιο καινοτόμες προτάσεις, εμπνευσμένες από τον ζωντανό τρόπο ζωής της Βαρκελώνης. Οι επισκέπτες της CASA SEAT θα εκπλαγούν επίσης από την καινοτόμο φυσική και ψηφιακή εμπειρία του εκθεσιακού χώρου στον πρώτο όροφο, όπου θα παρουσιαστούν τα τελευταία λανσαρίσματα SEAT και CUPRA, καθώς και οι νέες λύσεις αστικής κινητικότητας που προωθεί η εταιρεία. Ο πρεσβευτής της CUPRA και ποδοσφαιριστής της FC Barcelona Marc ter Stegen που συμμετείχε στην παρουσίαση δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που η μάρκα που εκπροσωπώ ως παγκόσμιος πρεσβευτής εγκαινιάζει αυτόν τον χώρο σε μια τόσο προνομιακή τοποθεσία, στην καρδιά της Βαρκελώνης. Είναι ένα μέρος που ξέρω ότι θα επισκέπτομαι συχνά, προκειμένου να είμαι ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις και μοντέλα από τον κόσμο της CUPRA». Ένα εμβληματικό κτίριο από τον αρχιτέκτονα Carlos Ferrater Ο διάσημος αρχιτέκτονας Carlos Ferrater και το Office of Architecture in Barcelona studio (OAB) ανέλαβαν το έργο της αναδιαμόρφωσης του κτιρίου της CASA SEAT. Το έργο της ανακαίνισης αντιλαμβάνεται το κτίριο ως τόπο συγκέντρωσης και βιτρίνα της πόλης χάρη στην εμβληματική του θέση όπου, ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού του κτιρίου σε δύο ανεξάρτητους χώρους, σχηματίζεται ένα πέρασμα από τη Paseo de Gracia προς την απέναντι Εκκλησία της Πομπηίας.

Για τον Ferrater η CASA SEAT θεωρείται κεντρικό σημείο συνάντησης στην πόλη. Για το λόγο αυτό, ο αρχιτέκτονας ενίσχυσε τις πλευρικές κολόνες, ελευθερώνοντας τις γωνίες του οικοδομήματος και εξομαλύνοντας όλες τις γωνίες της πρόσοψης. Τρείς τροποποιήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μία στρογγυλεμένη, συνεχόμενη πρόσοψη, δίνοντας στο κτίριο έναν ανοικτό, μοναδικό και φιλικό χαρακτήρα. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στην εντυπωσιακή κυματοειδή μεταξοτυπία στα γυάλινα παράθυρα που ενισχύουν την διαφάνεια του κτιρίου, του οποίου ο χαρακτήρας και η πολιτιστική δραστηριότητα είναι ορατά από τους περαστικούς. Η CASA SEAT έχει τα μεγαλύτερα καμπύλα παράθυρα στην Ισπανία που προορίζονται να γίνουν το οπτικό είδωλο της Βαρκελώνης. Συνολικά, η CASA SEAT είναι μία σύγχρονη ερμηνεία των χαρακτηριστικών κτιρίων της συνοικίας Eixample της Βαρκελώνης. Ένα κτίριο που τιμά την ιστορία της αστικοποίησης της Βαρκελώνης με προβολή της στο μέλλον. Εσωτερική διακόσμηση που σας κάνει να νιώθετε σαν στο σπίτι σας «Απολαύστε τον χώρο σαν να ήταν δικός σας» είναι το μήνυμα που επιθυμεί να μεταφέρει η εσωτερική διακόσμηση από το στούντιο του Lázaro Rosa-Violán για τη CASA SEAT. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή εσωτερικών χώρων «είναι ένας δυναμικός, μεταβαλλόμενος χώρος στον οποίο η σχεδίαση είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένη». Ένα φιλόξενο μέρος που φανερώνει τη σύνδεση της SEAT με τη Βαρκελώνη και τις διαφορικές της αξίες ως μια ανοιχτή, μοντέρνα, δημιουργική και εμπνευσμένη πόλη. Η εσωτερική σχεδίαση του Lázaro Rosa-Violán χαρακτηρίζεται από μία ευρεία, ζωηρή παλέτα σε κορεσμένες αποχρώσεις σκουριάς, ανοιχτό πράσινο και μπλε ώστε να κάνει το χώρο δυναμικό και φιλόξενο.

Ο κορεσμός των χρωμάτων καθιστά επίσης δυνατή την ενίσχυση της ποιότητας άλλων ενσωματωμένων υλικών όπως του μικροκονιάματος σε διαφορετικές υφές και στους τέσσερις ορόφους και χαρακτηριστικά ξύλου που δίνουν στη CASA SEAT έναν εξίσου μοντέρνο και φιλικό χαρακτήρα. Ο πόλος έλξης στον χώρο είναι το φως. Από την μία πλευρά, το φως της Βαρκελώνης που φιλτράρεται από την μεγάλη γυάλινη πρόσοψη, εξοπλισμένη με μηχανοκίνητο σύστημα κλείστρου που καθιστά τη CASA SEAT ένα βιώσιμο κτίριο. Από την άλλη πλευρά, το εσωτερικό του κτιρίου «λούζεται» από ένα προσεγμένο έμμεσο φως μέσω λαμπτήρων, σχεδιαστών και αντίκες και δημιουργεί μία ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ο συνδυασμός των δύο τονίζει αρκετά αξιοσημείωτα διακοσμητικά χαρακτηριστικά μέσα στο χώρο και δημιουργεί μία σύνδεση μεταξύ του περιβάλλοντος και του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η γαστρονομία του Ametller Origin, ένας λόγος για συναντήσεις στη CASA SEAT H CASA SEAT θα διαθέτει επίσης καφέ-εστιατόριο υπό τη διεύθυνση του Ametller Origen, του οποίου η κουζίνα βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος του εστιατορίου θα αποτελέσει ένα ακόμη αξιοθέατο, χάρη σε μια γαστρονομική πρόταση στην οποία η υγιεινή διατροφή, η βιωσιμότητα και η ποιότητα / τιμή θα είναι στο προσκήνιο. Παρομοίως, στο ισόγειο, θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλήσουν άνετα, να θαυμάσουν τα πιο πρόσφατα πρωτότυπα και concept της εταιρείας ή να γνωρίσουν και να αναπτύξουν νέα projects στην coworking area σε συνεργασία με νέες, ανερχόμενες εταιρείες.

Αστική κουλτούρα, καινοτομία και ταλέντο: θέματα κλειδιά στην ατζέντα της CASA SEAT Προκειμένου να ενσωματωθεί στο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της πόλης, η CASA SEAT διαθέτει ένα εκτεταμένο ημερολόγιο δραστηριοτήτων, συνομιλιών, συναυλιών και εργαστηρίων όπου πρωταγωνιστούν η αστική κουλτούρα, η κινητικότητα, η βιωσιμότητα και η τεχνολογία. Με τη δέσμευση να προσφέρουμε στους ανθρώπους καινοτόμες προτάσεις, μέχρι το φυσικό άνοιγμα της CASA SEAT, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα είναι ψηφιακές συναντήσεις μέσω της ιστοσελίδας www.casa.seat. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως η ομιλία που δόθηκε στα τέλη Απριλίου από τον John Moavenzadeh, διευθυντή της Urban Mobility στο MIT, σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στο μέλλον της κινητικότητας ή την ψηφιακή συνάντηση στην οποία ο σκηνοθέτης Isabel Coixet και ο Carlos Ferrater μίλησαν για τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και αρχιτεκτονικής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά εγκαίνια της CASA SEAT στο επίσημο κανάλι της SEAT στο YouTube, στο link https://youtu.be/MOdkN9ifiHs