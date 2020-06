Game Gear Micro: Η Sega φέρνει πίσω την κλασική παιχνιδομηχανή

Την κυκλοφορία στην Ιαπωνία του Game Gear Micro- μιας ιδιαίτερα «μινιόν» έκδοσης της κλασικής φορητής παιχνιδομηχανής- ανακοίνωσε η Sega, προς τιμήν των 60 ετών της.

Όπως αναφέρει το Ars Technica, θα αρχίσει να διατίθεται στην Ιαπωνία στις 6 Οκτωβρίου στα 4.980 γιεν (περίπου 50 δολάρια). Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα σχέδια για άλλες αγορές.

Η συσκευή δικαιολογεί απόλυτα το «Micro» που περιλαμβάνει στον τίτλο της, καθώς οι διαστάσεις του είναι μόλις 80mm x 40 mm x 20 mm. Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλη μείωση μεγέθους σε σχέση με το κανονικό Game Gear, που ήταν μεγάλο για τα δεδομένα των φορητών παιχνιδιομηχανών της εποχής του.

Παρόλα αυτά, η οθόνη 1,15 ιντσών του έχει ανάλυση pixel 240x180, κάτι που, όπως αναφέρει το Ars Technica, αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το 160x 144 της τότε οθόνης των 3,2 ιντσών. Επίσης, αν και το αυθεντικό Game Gear χρειαζόταν έξι μπαταρίες ΑΑ (για 3-5 ώρες παιχνιδιού), το Game Gear Micro λειτουργεί με δύο ΑΑΑ ή ένα USB micro power adapter. Το «πακέτο» περιλαμβάνει επίσης ένα mono speaker και headphone jack.

Όπως οι άλλες επανεκδόσεις παλιών παιχνιδομηχανών που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό, το Game Gear Micro θα έρχεται με παιχνίδια ήδη περασμένα- ωστόσο μια επιλογή της Sega πάνω στο θέμα προκαλεί αντιδράσεις στον ειδικό Τύπο: Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν τέσσερα χρώματα, και το κάθε χρώμα θα έχει διαφορετική τετράδα παιχνιδιών.

Ακολουθεί η λίστα:

Μαύρο μοντέλο:

· Out Run

· Puyo Puyo 2

· Royal Stone

· Sonic the Hedgehog

Μπλε:

· Baku Baku Animal

· Gunstar Heroes

· Sonic & Tails

· Sylvan Tale

Κίτρινο:

· Shining Force Gaiden: Expedition to the Land of Evil

· Shining Force Gaiden II: The Sword of Hajya

· Shining Force Gaiden: Final Conflict

· Nazopuyo Aruru no Ru

Κόκκινο:

· Columns

· Game Gear Shinobi

· Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

· Revelations: The Demon Slayer

Υπάρχει η επιλογή προπαραγγελίας και των τεσσάρων μοντέλων, στα 19.800 γιεν (200 δολάρια περίπου), και σε αυτή την περίπτωση θα συνοδεύονται από ένα «Big Window»- «μεγεθυντικό φακό» για να μπορεί ο χρήστης να βλέπει καλύτερα τι συμβαίνει στη μικρή οθόνη.