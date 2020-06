Από το 1996, όπου πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες θρίλερ Ολέθριος Έρωτας (Fear) και Προσευχήσου Να Πεθάνεις (Freeway), μέχρι το 2006, που κέρδισε Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στο Walk The Line, αλλά ακόμη έως και σήμερα, που την βρίσκουμε πρωταγωνίστρια στο πιο δημοφιλές τηλεοπτικό μελόδραμα του 2020 (Little Fires Everywhere), η Reese Witherspoon δεν δείχνει να γερνάει ούτε μέρα.

