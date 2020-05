NASA - SpaceX: Επιτυχής η ιστορική εκτόξευση της επανδρωμένης αποστολής Demo-2

Η SpaceX, η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, εκτόξευσε με επιτυχία δύο Αμερικανούς αστροναύτες σε τροχιά από τη Φλόριντα το Σάββατο, σε μια αποστολή (Demo-2) που αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση από αμερικανικό έδαφος μέσα σε διάστημα εννιά ετών.

O πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις 3.22 μμ (τοπική ώρα- 10.22 ώρα Ελλάδος), εκκινώντας το 19 ωρών ταξίδι των Νταγκ Χάρλεϊ και Μπομπ Μπένκεν με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX και προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η κάψουλα αποχωρίστηκε επιτυχώς από το δεύτερο επίπεδο του πυραύλου στις 3.35 και τέθηκε σε τροχιά. Το πρώτο επίπεδο του πυραύλου επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε με επιτυχία στο μη επανδρωμένο σκάφος Of Course I Still Love You της SpaceX στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.

REUTERS/THOM BAUR

Όπως σημειώνει το Reuters, η εκτόξευση έγινε από την ίδια εξέδρα που είχε χρησιμοποιηθεί για την τελευταία πτήση του διαστημικού λεωφορείου της NASA, με πιλότο τον Χάρλεϊ, το 2011. Από τότε και μετά οι αστροναύτες της NASA μετέβαιναν σε τροχιά κλείνοντας θέσεις σε ρωσικά διαστημόπλοια Soyuz.

«Είναι απίστευτο, η δύναμη, η τεχνολογία» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που βρισκόταν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα για την εκτόξευση. «Ήταν υπέροχο θέαμα για να βλέπει κανείς» πρόσθεσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εκτόξευση απλά την αρχή, τονίζοντας πως κάποια στιγμή θα έρθουν πτήσεις προς τον Άρη.

Η πρώτη απόπειρα εκτόξευσης την Τετάρτη είχε αναβληθεί 17 λεπτά πριν τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, λόγω καιρικών συνθηκών. Ο καιρός απείλησε ξανά την εκτόξευση του Σαββάτου, αλλά εν τέλει βελτιώθηκε, επτιρέποντας την πραγματοποίησή της.

Ο 53χρονος Χάρλεϊ και ο 49χρονος Μπένκεν αναμένεται να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για εβδομάδες, βοηθώντας το υπάρχον πλήρωμα στις εργασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Παρασκευή ένα πρωτότυπο του επερχόμενου βαρέος σκάφους τς SpaceX, Starship, εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμών στο νότιο Τέξας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι δοκιμές αυτές δεν σχετίζονταν με την αποστολή Demo-2.

Το Starship προορίζεται να μεταφέρει ανθρώπους και 100 τόνους φορτίου σε προορισμούς όπως η Σελήνη και ο Άρης. Πρόκειται για το επόμενης γενιάς διαστημόπλοιο της εταιρείας, πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο, που βρίσκεται στην «καρδιά» των σχεδίων του Μασκ για να καταστούν ευκολότερες και οικονομικότερες οι επανδρωμένες πτήσεις στο διάστημα.

