«Θα έχουμε πάντα την Αθήνα»: Έξι επώνυμοι σε podcast για την πόλη

Την κυκλοφορία μίας σειράς έξι podcast επεισοδίων στα αγγλικά εγκαινίασε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), σε συνεργασία με το This is Athens, τον επίσημο Οδηγό για τους επισκέπτες της Αθήνας. Η σειρά έχει τίτλο « We’ll Always Have Athens » («Θα έχουμε πάντα την Αθήνα») κι έχει στόχο να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για την πόλη, μέχρι την επανεκκίνηση του διεθνούς Τουρισμού.

Οι ηχογραφημένες αυτές αφηγήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους ακροατές να ταξιδέψουν νοερά στην Αθήνα, μέσα από ιστορίες για την κουλτούρα, την ιστορία, το φαγητό, τους ανθρώπους και τα μοναδικά σημεία της πόλης.

Στο νέο επεισόδιο που μεταδίδεται από σήμερα, Τετάρτη, η σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου μιλάει για την Αθήνα της αισθητικής, κάνοντας αναφορά στη φαντασμαγορική επίδειξη μόδας που πραγματοποίησε στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου τον Οκτώβριο του 2019.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Stephen Fry αφηγήθηκε την πρώτη του συνάντηση με την Αθήνα της Μυθολογίας.

Στα podcast που θα ακολουθήσουν μιλούν -μεταξύ άλλων- η συγγραφέας Victoria Hislop, ο φωτογράφος Robert McCabe και ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος.