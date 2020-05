Συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη Δωρητών για τη Βενεζουέλα

Την ανησυχία της Ελλάδας για τη συνεχιζόμενη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην τηλε-Διάσκεψη Δωρητών σε Αλληλεγγύη προς τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε Χώρες της Περιοχής και τόνισε την ανάγκη παροχής βοήθειας το ταχύερον δυνατόν.

H τηλε-Διάσκεψη Δωρητών σε Αλληλεγγύη προς τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε Χώρες της Περιοχής (International Donors Conference in solidarity with Venezuelan migrants and refugees in the countries of the region) είναι μια κίνηση για τη στήριξη όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Βενεζουέλα, εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και της δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης που βιώνει η χώρα, αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Δένδιας: Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισπανίας, στην οποία μετέχουν 40 χώρες, με στόχο την παροχή βοήθειας και συμπαράστασης στις γειτονικές χώρες της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν επωμισθεί δυσανάλογο βάρος από τις επιπτώσεις της εκεί πολιτικής κατάστασης, υποδεχόμενες περί τα 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες.

Στη γραπτή ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η χώρα μας εξέφρασε την πρόθεση της να συμβάλλει και αυτή προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα.

Προσδιορίζοντας τον στόχο όσων μετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Δένδιας επισημαίνει πως είναι η υποστήριξη των εκτοπισμένων, των κύριων κοινοτήτων υποδοχής των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 στις χώρες υποδοχής.

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη Δωρητών υποστηρίζεται επίσης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ).