Τι κοινό έχουν οι πιο χαρούμενοι λαοί στον κόσμο;

Τον Μάρτιο, τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν στη δημοσιότητα το «World Happiness Report» για το τρέχον έτος. Η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, η Δανία στη δεύτερη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελβετία, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Μία θέση στη δεκάδα κέρδισαν και η Ολλανδία, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Για έβδομη συνεχή χρονιά, η Φινλανδία, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία συγκαταλέγονται στις πρώτες 10 χώρες της κατάταξης.

Ενώ η κατάταξη βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δικαιωμάτων και της οικονομικής ισότητας, οι χώρες κυρίως του ευρωπαϊκού βορρά έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά: χαμηλά ποσοστά διαφθοράς, καθολικές δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτή πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους.

Ζωή στη φύση

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Outside Online, για πολλές από αυτές τις χώρες, η φύση δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, αλλά αποτελεί σημαντικό τμήμα των πολιτισμών τους. Για τους Σκανδιναβούς, ο όρος friluftsliv, ο οποίος μεταφράζεται σε ζωή σε εξωτερικό χώρο, υποδηλώνει έναν φιλοσοφικό τρόπο ζωής που βασίζεται σε εμπειρίες της ελευθερίας στη φύση και της πνευματικής σύνδεσης με το τοπίο, σύμφωνα με άρθρο στο The Canadian Journal of Environmental Education.

Στη Σουηδία, που κατέλαβε την έβδομη θέση στην κατάταξη, σχεδόν το ένα τρίτο όλων των κατοίκων συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και, σε μια χώρα που αγωνίζεται για οικονομική ισότητα, σχεδόν το 50% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε μια καλοκαιρινή κατοικία .

Η Δανία, η οποία κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, διαθέτει δασικά σχολεία για τα παιδιά προκειμένου να ενθαρρύνει τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους σε νεαρή ηλικία, ενώ μελέτη το 2019 διαπίστωσε ότι τα παιδιά από πιο πράσινες γειτονιές είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ψυχικές ασθένειες. Η χώρα φιλοξενεί επίσης την πιο φιλική για ποδήλατα πόλη στον κόσμο, την Κοπεγχάγη.

Και η Φινλανδία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, διαθέτει 188.000 λίμνες και δάση που καλύπτουν το 75% της χώρας. Η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν επίσης πολιτικές «ελεύθερης περιπλάνησης» που επιτρέπουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να κάνουν πεζοπορία ή κατασκήνωση σχεδόν οπουδήποτε, στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: πολλές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να πάνε βγαίνουν κάθε μέρα.

Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της φιλοσοφίας, ωστόσο, είναι πώς οι λαοί «αγκαλιάζουν» τους κρύους, σκοτεινούς χειμερινούς μήνες, όπως εκφράζεται στο δημοφιλές ρητό νορβηγικής καταγωγής που χρησιμοποιείται τώρα σε ολόκληρη την περιοχή: «Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο κακά ρούχα». Οι γονείς ενίοτε αφήνουν τα μωρά τους να αποκοιμηθουν έξω σε παγωμένες θερμοκρασίες για να τα βοηθήσουν να κοιμηθούν καλύτερα και περισσότερο, ενώ οι Φινλανδοί έχουν στην κουλτούρα τους τη σάουνα.

Σκι, πεζοπορία, ποδήλατο και άλλα κοινά χαρακτηριστικά

Όμως, και οι υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα - Ελβετία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Αυστρία και Λουξεμβούργο - είναι επίσης γνωστοί τόποι όπου μπορεί να περάσει κανείς ώρες στη φύση. Με τις εμβληματικές χιονισμένες κορυφές της, η Ελβετία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς σκι και πεζοπορίας στην Ευρώπη. Η Νέα Ζηλανδία διαθέτει ένα σύστημα 10 μεγάλων περιπάτων που επιτρέπουν σε ακόμη σχετικά άπειρους πεζοπόρους να δουν μερικά από τα ομορφότερα τοπία της χώρας. Η Ολλανδία είναι ένα καθιερωμένο «καταφύγιο» για ποδηλάτες, με τους κατοίκους να κάνουν πάνω από το 25% των ημερήσιων ταξιδιών τους με ποδήλατο.

Πέρα από την εκτίμησή τους για την ύπαιθρο, και άλλα χαρακτηριστικά των κορυφαίων 10 κοινωνιών πιθανότατα συνέβαλαν στην ευημερία των κατοίκων τους. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν καθολικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση στο κολέγιο, παρέχουν ουσιαστική άδεια μητρότητας και πατρότητας και είναι μερικές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Συγκριτικά, οι πιο δυστυχισμένοι λαοί περιλαμβάνουν χώρες όπως το Αφγανιστάν, την Υεμένη και την Παλαιστίνη, που συνεχώς πλήττονται από πολέμους και συγκρούσεις.

Το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ βασίζει την ετήσια έκθεσή του σε έξι κατηγορίες: κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προσδόκιμο ζωής, κοινωνική υποστήριξη, εμπιστοσύνη και διαφθορά, ελευθερία λήψης αποφάσεων για τη ζωή και γενναιοδωρία. Οι βαθμολογίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ευρήματα από το Gallup World Poll, μια ετήσια έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερα από 160 χώρες και η οποία αξιολογεί την ποιότητα ζωής των ερωτηθέντων.

Με πληροφορίες από Outside Online, Traveller