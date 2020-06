Νέα ταινία συναυλιών του Roger Waters

Το 2017, ο Roger Waters εγκαινίασε μια μεγάλη τουρνέ, την πρώτη του σε τέσσερα χρόνια: 156 συναυλίες συνολικά, στις οποίες συμπεριέλαβε μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στους Pink Floyd, απ’ ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν.





Με σκηνοθέτες τον ίδιο και τον εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτη του, Sean Evans, η διάρκειας 135 λεπτών ταινία γυρίστηκε στο Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και στις συναυλίες, και εδώ κυριαρχούν τραγούδια από τα κλασικά άλμπουμ των Floyd «The Dark Side of the Moon», «Wish You Where Here» και «The Wall». Για τους φανατικούς θαυμαστές, η μεγαλύτερη έκπληξη της τουρνέ ήταν το ότι ο Waters συμπεριέλαβε πολλά τραγούδια από το «Animals» του 1977 -το οποίο σπανίως παίζεται ζωντανά.