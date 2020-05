Online σεμινάριο «Survival Guide For Startups» από την Samsung

H Samsung Electronics Hellas σε συνεργασία με την Innoetics και ανεξάρτητες νεοφυείς επιχειρήσεις, διοργανώνουν σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 18:00 webinar με τίτλο «Survival Guide For Startups».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδρυτές ή εργαζόμενους νεοφυών επιχειρήσεων και έχει θέμα τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι start-ups στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται κατά τη μετά Covid-19 εποχή.

Κατά τη διάρκεια του webinar καταξιωμένοι νέοι επιχειρηματίες έρχονται να προβάλλουν επίκαιρα θέματα που αφορούν στη «βιομηχανία» των startups και τους ανθρώπους της, όπως η νέα εργασιακή κουλτούρα, που διαμορφώνεται στην παρούσα πραγματικότητα και να μοιραστούν επιτυχημένες πρακτικές.

Θεματολογία:

Life before and after the Exit, με ομιλητές τους Αιμίλιο Χαλαμανδάρη και Πύρρο Τσιάκουλη από την Innoetics

How we built a thriving culture at /Data, με ομιλητή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου από την εταιρεία SlashData