Covid-19: Ψηλά στην κατάταξη των χωρών η Ελλάδα με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση

Στο άρθρο αυτό προσεγγίζουμε τις επιδόσεις των χωρών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας με τη χρησιμοποίηση τριών πολυκριτήριων μεθόδων, της PROMETHEE (4η ανάλυση) και των TOPSIS (Huang και Υoon, 1981) και VICOR (Opricovic, 1998, Opricovic and Tzeng, 2004, 2007). Οι δύο τελευταίες χρησιμοποιούνται για λόγους σύγκρισης με την 4η ανάλυση των αποτελεσμάτων της PROMETHEE.

Μέθοδος TOPSIS

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Η μέθοδος TOPSIS αναπτύχθηκε από τους Huang και Yoon (1981) ως μια εναλλακτική λύση της μεθόδου ELECTRE (βλ. Opricovic and G. H. Tzeng, Extended VIKOR method in comparison with outranking methods, European Journal of Operational Research, 178, 2007, 514-529). Η βασική έννοια αυτής της μεθόδου είναι ότι η επιλεγμένη εναλλακτική λύση πρέπει να έχει την πιο μικρή απόσταση από την αρνητική ιδανική λύση με τη γεωμετρική έννοια. Η μέθοδος υποθέτει ότι κάθε ιδιότητα αναπαρίσταται από μια μονότονα αυξανόμενη ή μειούμενη συνάρτηση. Αυτό καθιστά εύκολο τον εντοπισμό της ιδανικής και της αρνητικής ιδανικής λύσης. Κατά συνέπεια, η διάταξη προτίμησης των εναλλακτικών λύσεων παράγεται μέσω της σύγκρισης των ευκλείδειων αποστάσεων ανάμεσα στην εναλλακτική και στην ιδανική και αρνητική ιδανική λύση.

Μέθοδος VIKOR (τιμή V=0.5)

Η μέθοδος VIKOR (S. Opricovic, 1998, S. Opricovic and G. H. Tzeng, Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156, 2004, 445-455) εστιάζει στην κατάταξη και την επιλογή από ένα σύνολο διαθέσιμων εναλλακτικών και προσδιορίζει μια λύση συμβιβασμού (compromise solution). Η λύση προσδιορίζεται βάσει της «εγγύτητας» από μια βέλτιστη ιδεατή λύση, χρησιμοποιώντας ως μέτρο αξιολόγησης την LLpp-μετρική με τη μορφή μιας συνάρτησης συνάθροισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πολλές εφαρμογές, η μέθοδος VIKOR συγκρίνεται με τη μέθοδο TOPSIS. Η διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι η μέθοδος TOPSIS λαμβάνει υπόψη αμφότερες τη θετική και την αρνητική ιδεατή λύση, ενώ η μέθοδος VIKOR εστιάζει μόνο στη θετική ιδεατή λύση.

Αποτελέσματα

Ο Αιμίλιος Γαλαριώτης

Χρησιμοποιώντας τα 6 γνωστά κριτήρια:

Κρ1: Θάνατοι/Συνολικά Κρούσματα

Κρ2: Ανάρρωσαν/Συνολικά Κρούσματα

Κρ3: Σοβαρές Κρίσιμες Περιπτώσεις/Συνολικά Κρούσματα

Κρ4: Θάνατοι/Ανάρρωσαν

Κρ5: Συνολικά Κρούσματα/ Ανά εκατ. Κατοίκων

Κρ6: Συνολικοί Θάνατοι/ Ανά εκατ. Κατοίκων

Η παρουσίαση γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτα συγκρίνουμε την 3η ανάλυση (30/4/2020) με την 4η ανάλυση (18/5/2020) με τη μέθοδο PROMETHEE, ώστε να εξετάσουμε συγκριτικά τις δύο χρονικές περιόδους. Για την Ελλάδα είναι σημαντικά ενδιαφέρουσα διότι από 4 Μαΐου άρχισε η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 18/5/2020 EU+άλλες >500 1 China 0,2626 2 Slovakia 0,2291 3 Albania 0,2259 4 S. Korea 0,2185 5 Montenegro 0,1986 6 Croatia 0,1968 7 Latvia 0,1965 8 Malta 0,1932 9 Czechia 0,1617 10 Estonia 0,1331 11 Austria 0,1330 12 Greece 0,1242 13 Denmark 0,1118 14 Turkey 0,1097 15 Lithuania 0,0987 16 Slovenia 0,0958 17 Poland 0,0942 18 Cyprus 0,0898 19 Japan 0,0862 20 North Macedonia 0,0741 21 Serbia 0,0328 22 Spain 0,0002 23 Bosnia and Herzegovina -0,0029 24 Romania -0,0279 25 Bulgaria -0,0303 26 Ireland -0,0381 27 Singapore -0,0469 28 Norway -0,0488 29 Iran -0,0521 30 Portugal -0,0546 31 Luxembourg -0,0649 32 Canada -0,0867 33 Germany -0,1126 34 Finland -0,1348 35 Hungary -0,2329 36 Italy -0,2401 37 Switzerland -0,2587 38 USA -0,2811 39 Sweden -0,2901 40 France -0,3185 41 Belgium -0,7444

Κατάταξη 30/4/2020 EU+ορισμένες άλλες με >500 κρούσματα Ολική ροή S. Korea 0,2066 1 Albania 0,1716 2 Montenegro 0,1692 3 Malta 0,1656 4 Croatia 0,1633 5 Slovakia 0,1579 6 Latvia 0,1531 7 Bosnia and Herzegovina 0,1421 8 Lithuania 0,1384 9 China 0,1276 10 Japan 0,1262 11 Poland 0,1251 12 North Macedonia 0,1239 13 Greece 0,1222 14 Cyprus 0,1100 15 Bulgaria 0,1100 16 Austria 0,0988 17 Serbia 0,0986 18 Denmark 0,0847 19 Slovenia 0,0842 20 Czechia 0,0837 21 Estonia 0,0758 22 Hungary 0,0750 23 Canada 0,0592 24 Turkey 0,0395 25 Singapore 0,0020 26 Romania -0,0524 27 Portugal -0,0576 28 Luxembourg -0,0944 29 Iran -0,0967 30 Finland -0,0999 31 USA -0,1446 32 Ireland -0,1454 33 Germany -0,1739 34 France -0,2383 35 Italy -0,2646 36 Spain -0,2997 37 Sweden -0,3173 38 Norway -0,3346 39 Belgium -0,3398 40 Switzerland -0,3551 41



Παρατηρήσεις

Επιγραμματικά παρουσιάζονται οι χώρες που βελτίωσαν και αυτές που επιδείνωσαν τη θέση τους.

Βελτίωση

Ισπανία από την 37η θέση στην 22η

Νορβηγία από την 39η θέση στην 28η

Ελβετία από την 41η θέση στην 37η

Κίνα από την 10η θέση στην 1η

Σλοβακία από την 6η θέση στην 2η

Δανία από την 19η θέση στη 13η

Ελλάδα από την 14η στη 12η

Αυστρία από τη 17η θέση στην 11η

Επιδείνωση

Νότια Κορέα από την 1η θέση στην 4η.

Σερβία από τη 18η θέση στην 21η.

Βουλγαρία από τη 16η θέση στην 25η.

Βόρεια Μακεδονία από τη 13η θέση στην 20η

Ιαπωνία από την 11η θέση στην 19η.

Η.Π.Α. από την 32η θέση στην 38η.

Γαλλία από την 35η θέση στη 40η.

Κύπρος από την 15η θέση στη 18η.

Ο Χρήστος Λεμονάκης

Για τη χώρα μας είναι πολύ σημαντική αυτή η μικρή βελτίωση διότι φαίνεται ότι παρά τη μερική άρση των μέτρων, αυτή βρίσκεται κοντά στις δέκα πρώτες θέσεις. Ακόμη, είναι ενθαρρυντικό η χώρα να βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη διότι αυτό θα δώσει θετικά μηνύματα για τις χώρες που θα επιλέξουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Το μεγάλο στοίχημα είναι η 25η Μαΐου όπου θα ανοίξει ο κλάδος της εστίασης και των καφέ και λίγο αργότερα ο ξενοδοχειακός τομέας.

Η επόμενη ανάλυση που θα διεξαχθεί αρχές Ιουνίου θα δείξει αν η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να παρουσιαστεί έτοιμη να δεχθεί τουρίστες από την Ευρώπη κυρίως και τον άλλο κόσμο.

Πολυκριτήρια σύγκριση

Στο επίπεδο αυτό συγκρίνουμε τις τρεις πολυκριτήριες μεθόδους μόνο για τη χρονική περίοδο 18 Μαΐου 2020. Ο συγκεντρωτικός πίνακας δείχνει τις κατατάξεις και των τριών μεθόδων με τις αποκλίσεις τους.

Δύο είναι οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων και της PROMETHEE. Οι περιπτώσεις Σερβίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και στις δύο περιπτώσεις οι χώρες αυτές αναβαθμίζονται.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των τριών πολυκριτήριων μεθόδων είναι ενθαρρυντικά και η περαιτέρω ανάλυσή τους θα δώσει πιο εμπεριστατωμένα συμπεράσματα για τις επιδόσεις τους σε σχέση με την πανδημία. Για όλες τις χώρες αυτό που έχει σημασία , είναι η περίοδος μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Μέχρι να βρεθεί μια αξιόπιστη θεραπεία ή ένα επιτυχημένο εμβόλιο, οι αναλύσεις των δεδομένων τους με αξιόπιστα επιστημονικά εργαλεία θα είναι το μόνο όπλο για την αντιμετώπιση του ιού.

Κατάταξη Χώρα Promethee Εναλλακτική (Topsis) Εναλλακτική (Vikor, V=0,5) 1 China 1 3 3 2 Slovakia 2 7 6 3 Albania 3 10 8 4 S. Korea 4 5 4 5 Montenegro 5 4 5 6 Croatia 6 6 7 7 Latvia 7 12 10 8 Malta 8 8 9 9 Czechia 9 13 13 10 Estonia 10 18 20 11 Austria 11 9 11 12 Greece 12 20 18 13 Denmark 13 11 14 14 Turkey 14 14 17 15 Lithuania 15 16 15 16 Slovenia 16 23 23 17 Poland 17 21 21 18 Cyprus 18 19 19 19 Japan 19 17 12 20 North Macedonia 20 15 16 21 Serbia 21 1 1 22 Spain 22 32 25 23 Bosnia and Herzegovina 23 2 2 24 Romania 24 25 26 25 Bulgaria 25 24 24 26 Ireland 26 30 28 27 Singapore 27 36 32 28 Norway 28 27 27 29 Iran 29 22 22 30 Portugal 30 26 29 31 Luxembourg 31 31 39 32 Canada 32 28 30 33 Germany 33 29 31 34 Finland 34 40 40 35 Hungary 35 39 35 36 Italy 36 38 33 37 Switzerland 37 33 37 38 USA 38 37 38 39 Sweden 39 35 36 40 France 40 34 34 41 Belgium 41 41 41

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Καθηγητής Αιμίλιος Γαλαριώτης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής – Assistant Dean for Research – Audencia Research –

President of the French Finance Association (Affi)

Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Λεμονάκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο