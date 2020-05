Άνθηση του gaming στην εποχή της καραντίνας

Μπορεί η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την επερχόμενη ύφεση της οικονομίας και τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά υπάρχουν και οι κλάδοι εκείνοι που έχουν επωφεληθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Το gaming γνωρίζει άνθηση κατά τη διάρκεια τόσο των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας όσο και λίγο αργότερα, καθώς προχωρά σταδιακά το άνοιγμα των αγορών. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το CNET και προέρχονται από την εταιρεία έρευνας αγοράς NPD Group, πιστοποιούν ότι η αμερικανική αγορά αγκάλιασε ακόμα περισσότερο το gaming κατά την περίοδο της καραντίνας. Τα νούμερα δείχνουν αύξηση κατά 9% των πωλήσεων τίτλων games κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους.

Τη χρονική περίοδο αυτή 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν σε τίτλους παιχνιδιών, μία αύξηση δαπάνης της τάξης του 11% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς τίτλους για τη χρονική αυτή περίοδο ήταν οι ακόλουθοι, κατά σειρά δημοφιλίας: Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 και NBA 2K20.

Θετικά μηνύματα έρχονται και από την αγορά για την πλατφόρμα του Nintendo Switch, το οποίο εκτιμάται ότι αποτέλεσε την gaming επιλογή των Αμερικανών, με την αύξηση των πωλήσεων του να αγγίζουν σε ποσοστό το 2%, αριθμός που αντιστοιχεί σε πωλήσεις αξίας 773 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρα από το γεγονός ότι τα video games αποτελούν μία άριστη επιλογή για να περάσει κανείς τον χρόνο του… εντός των τειχών, παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το gaming αποτελεί μία εύρωστη βιομηχανία πολύ μεγάλης κερδοφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία μάλιστα επεκτείνεται σε πολλές πλατφόρμες. Εκτός από τις κονσόλες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το παιχνίδι στο κινητό αποτελεί και αυτό ένα πεδίο υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες.