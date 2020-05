«Under Pressure», σε διασκευή καραντίνας

Ο Μπρέντον Γιούρι των Panic! At the Disco και το συγκρότημα The Roots παρουσίασαν, το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» σε εκδοχή κοινωνικής απομόνωσης, το «Under Pressure», την κλασσική επιτυχία του 1981 των Queen και του Ντέιβιντ Μπόουι.

Καθώς ο Μπρέντον Γιούρι και όλα τα μέλη των The Roots είναι σε καραντίνα στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κατάφεραν με κάθε είδους μουσικά όργανα ή αντίγραφα που είχαν στη διάθεσή τους.

Το αποτέλεσμα ήταν μία απλή, ανεπεξέργαστη εκδοχή του τραγουδιού με τους Γιούρι και Φάλον στα φωνητικά -που έκαναν στο πρωτότυπο ο Μπόουι και ο Φρέντι Μέρκιουρι, ενώ η μπάντα αυτοσχεδίαζε.

Αντί για το σετ ντραμς ο αρχηγός των The Roots, Questlove, πήρε ένα μαχαίρι για βούτυρο, ένα ποτήρι κρασί, ένα μπουκάλι, ένα βάζο, ένα μπολ και το καπάκι μιας κατσαρόλας, ενώ ο Black Thought χτυπούσε με μία σπάτουλα μια φρυγανιέρα.

Άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή μουσικής ήταν ένα κουτάλι, ένα πιρούνι, ένα frisbee, ενώ άλλο μέλος της μπάντας απλώς χτυπούσε ένα τραπέζι.