Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας

Τηλεδιασκέψεις με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (Chairman ΝΑΤΟ Military Committee - CMC) πτέραρχο Στιούαρτ Πητς (Sir Stuart Peach) κατόπιν αιτήματός του, στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ της 14 Μαΐου σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ, και με τον αναπληρωτή διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (DSACEUR) στρατηγό Τιμ Ράντφορντ (Τim Radford) κατόπιν αιτήματός του στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του, είχε την Πέμπτη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητάς τους, μεταξύ των οποίων η κρίση του Covid-19 κι ο ρόλος της Συμμαχίας στην αντιμετώπισή του, η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για την ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιπυραυλικής Άμυνας (IAMD COE) στην Κρήτη, η διοργάνωση της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2021, ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο της σε εξέλιξη κατάρτισης του «Concept of Deterrence and Defense of the Euro - Atlantic Area», καθώς και θέματα ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιπλέον, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης στον Έβρο και στο Αιγαίο, συνεπεία, όπως είπε, της εργαλειοποίησης του φαινομένου εκ μέρους της Τουρκίας, καθώς και στην παραβατική της συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που εκδηλώνεται με παραβάσεις εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, υπερπτήσεις άνωθεν εθνικού εδάφους στον Έβρο και στα νησιά, μη αβλαβείς διελεύσεις στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με εκτέλεση παράνομων θαλάσσιων ερευνών και γεωτρήσεων, παραβίαση του επιβληθέντος από τον ΟΗΕ εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και με άλλες προκλητικές ενέργειες, επισημαίνοντας ειδικότερα τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και των σοβαρών συνεπειών που θα επιφέρει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, τόνισε την πρόσφατη απαράδεκτη και πέραν πάσης λογικής παρενόχληση ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο ίδιος με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, από τουρκικά μαχητικά, κατά την επίσκεψη τους σε ακριτικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο.