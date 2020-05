Πρωτοποριακές καινοτομίες εξελίσσουν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η HP ανακοίνωσε προηγμένες λύσεις ασφαλείας για την παροχή πλήρους προστασίας από απειλές για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Οι νέες προσφορές περιλαμβάνουν το HP Pro Security Edition, την HP Proactive Security και το HP Sure Click Enterprise.

Οι απειλές για την ασφάλεια των επιχειρήσεων εξελίσσονται και αναστατώνουν επιχειρήσεις κάθε μέρα. Με την πρόσφατη αύξηση των κατ’ οίκων εργαζομένων είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους αυξημένους διαδικτυακούς κινδύνους της εργασίας από το σπίτι. Πάνω από το 80% των οικιακών routers είναι ευάλωτα σε πιθανά cyberattacks. Τα emails αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για οργανισμούς καθώς πάνω από το 90% των μολύνσεων των υπολογιστών προέρχονται από συνημμένα και το 96% των παραβιάσεων δεν ανακαλύπτονται για αρκετούς μήνες.

“Σήμερα, ο υπολογιστής μας είναι πιο σημαντικός από ποτέ, και γι’ αυτό η ηλεκτρονική ασφάλεια είναι μια μεγάλη ανησυχία. Με τις αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για λύσεις ασφάλειας που βοηθούν στην προστασία των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ανίχνευση κάκοβουλου λογισμικού και στην αποκατασταση της φυσιολογικής λειτουργίας του υπολογιστή”, δήλωσε ο Alex Cho, Πρόεδρος των Personal Systems, HP Inc. “Οι νέες προσφορές της HP παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό cloud, AI και hardware - επιβαλλόμενες τεχνολογίες ασφάλειας για την παροχή ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για την καταπολέμηση των εξελισσόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο για κάθε επιχειρηματικό τομέα - από τις αναπτυσσόμενες έως τις ήδη μεγάλες επιχειρήσεις”.

HP Pro Security για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η HP επεκτείνει την ενσωματωμένη σουίτα ασφαλείας PC για την επίλυση προβλημάτων, ώστε να εστιάσει στην απλή, ανθεκτική ασφάλεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το HP Pro Security Edition είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία απομόνωσης κακόβουλων εφαρμογών και η εξάσκηση βαθιάς μάθησης σε υπολογιστές Windows 10, παρέχοντας ασφάλεια σχεδιασμένη για πελάτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η σουίτα ασφαλείας περιλαμβάνει το HP Sure Sense Pro, μια λύση προστασίας που βασίζεται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και το HP Sure Click Pro, το οποίο προσφέρει προστασία ειδοποίησης και απομόνωσης για προγράμματα περιήγησης, αρχεία και εφαρμογές.

Managed Security Service για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Η HP Proactive Security είναι η πιο προηγμένη υπηρεσία ασφαλείας στον κόσμο. Λαμβάνοντας μια προσέγγιση προστασίας, η διαχειριζόμενη υπηρεσία βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οχυρώνονται απο τις κυβερνοεπιθέσεις χωρίς να αλλάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών ή να αυξάνουν το φόρτο εργασίας των IT τμημάτων. Η υπηρεσία παρέχει προηγμένη προστασία, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται από ειδικούς εμπειρογνώμονες της HP. Τα δεδομένα και οι συσκευές της εταιρείας είναι ασφαλισμένα με πολλαπλά στρώματα προληπτικής προστασίας, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες βαθιάς εκμάθησης και απομόνωσης για την προστασία και τη μείωση του κινδύνου.

Η υπηρεσία αυτή, παρέχει μια ολιστική άποψη της κατάστασης προστασίας των συσκευών και λεπτομερή ευρήματα σχετικά με απόπειρες και παρεμποδισμένες επιθέσεων από το HP TechPulse, προσβάσιμες από έναν απλό πίνακα οργάνων, καθησυχάζοντας τις επιχειρήσεις και δίνοντας στους κατ’ οίκων υπαλλήλους την ελευθερία να εργάζονται με ασφάλεια από οπουδήποτε.

Βέλτιστη ασφάλεια για επιχειρήσεις

Σχεδιασμένο για επιχειρήσεις, το HP Sure Click Enterprise είναι η πιο ασφαλής λύση απομόνωσης και περιορισμού κακόβουλων εφαρμογών στον κόσμο, προστατεύοντας τους χρήστες από ακόμη και τους πιο εξελιγμένους attackers παρέχοντας ταυτόχρονα λεπτομερείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις ομάδες ασφαλείας της μηχανογράφισης. Η λύση αυτή επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν προστασία σε πραγματικό χρόνο εκτέλεσης με απομόνωση των κακόβουλων εφαρμογών μέσα σε εικονικές μηχανές (Virtual Machines), προστατεύοντας όλους τους χρήστες εντός και εκτός δικτύου χωρίς απώλεια και διαρροή δεδομένων.

Το HP Sure Click Enterprise υποστηρίζει όλες τις συσκευές των Windows 8 και 10, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και δυσκολεύοντας τους παραβάτες του κυβερνοχώρου ενάντια στις αυξημένες στοχευμένες και καταστροφικές επιθέσεις. Παρέχει επίσης πρόσθετες δυνατότητες όπως η προστασία των δεδομένων του χρήστη από επιθέσεις ηλεκτρονικού phishing καθώς και αυτοματοποιημένες απειλές σε περιβάλλον cloud. Η λύση αυτή υποστηρίζει εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με εξελιγμένη διαχείριση απειλών που παρέχονται είτε μέσω on-premise server είτε μέσω υπηρεσίας που υποστηρίζεται από HP cloud με πιστοποίηση ISO 27001/ SOC2 type II.

Το HP Sure Click Pro για δωρεάν λήψη

Η HP δεσμεύεται να υποστηρίξει το σημερινό εργατικό δυναμικό, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ειδικά για τους πελάτες και τους χρήστες που εργάζονται από το σπίτι. Η HP θα προσφέρει το HP Sure Click Pro δωρεάν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, για να βοηθήσει στην προστασία των χρηστών από τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και απειλές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγράφων σε συνδομητικό και μη περιεχόμενο. Το HP Sure Click Pro θα ενισχύσει το ήδη υπάρχον HP Sure Click με πρόσθετες λειτουργίες όπως η επεξεργασία εγγράφων Word και Excel μέσα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον το οποίο τρέχει σε περιβάλλον Windows (Virtual Machine). Αυτή η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για χρήση σε όλους τους υπολογιστές με εγκατεστημένα Windows 10.

Διαθεσιμότητα

· Το HP Pro Security Edition αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Elite που αγοράστηκαν το καλοκαίρι του 2020.

· Η HP Proactive Security είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένους πιλοτικούς πελάτες τώρα και αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε πελάτες και συνεργάτες παγκοσμίως τον Απρίλιο του 2020.

· Το HP Sure Click Enterprise αναμένεται να είναι διαθέσιμο το Μάιο του 2020.

· Το HP Sure Click Pro θα προσφέρεται δωρεάν για λήψη σε συσκευές HP και μη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.