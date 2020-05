Barphone: Ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας για εργασία από απόσταση

Το νέο τοπίο των τηλεπικοινωνιών, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται στη μετα-COVID-19 εποχή, χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη υιοθέτηση νέων πρακτικών και εργαλείων που επιτρέπουν την αποτελεσματική συνεργασία από απόσταση.

Είναι αξιοσημείωτο το πώς οι έννοιες του Work from Home και Work at Home Agents υιοθετήθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες μέχρι πρόσφατα αφορούσαν περιορισμένο αριθμό στελεχών, κατά κανόνα σε μεγάλες επιχειρήσεις, κάλυπταν τις ανάγκες ανώτατων στελεχών με αυξημένες υποχρεώσεις σε ταξίδια και μετακινήσεις.

Σήμερα, και μετά από μόλις λίγες εβδομάδες «καραντίνας», η Barphone, Avaya Diamond Partner, υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά πάνω από 4.000 agents και 10.000 χρήστες που δουλεύουν από το σπίτι.

Λύσεις όπως το Avaya IX Workplace (softphone για iOS/Android/PC/MAC) λειτουργούν ως το τηλέφωνο του γραφείου. Πρόσθετη λειτουργικότητα, όπως Video & Chat, τα Avaya Spaces ως Collaboration tool για την καθημερινή δραστηριότητα, με εφαρμογές όπως τηλεδιασκέψεις, διαμοιρασμό αρχείων, συντονισμό projects, επιτρέπουν αποδοτική συνεργασία από απόσταση.

Με τις εφαρμογές Call Center (Avaya One-X Agent & Avaya Agent for Desktop), όλοι οι χρήστες/agents μπορούν να εργάζονται με υψηλή παραγωγικότητα όπου και αν βρίσκονται.

Τεχνολογίες όπως το πρωτόκολλο SIP σε συνδυασμό με πλατφόρμες SBC (Session Border Controller) βοηθούν στην επικοινωνία χωρίς VPN με τις υποδομές στις επιχειρήσεις και επιτρέπουν στους χρήστες εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες από δημόσιες εφαρμογές στο web.

H Barphone, σε συνεργασία με την Avaya, προσφέρουν ειδικά προωθητικά προγράμματα για την περίοδο του COVID-19 (με 60 και 90 ημέρες δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου) για το σύνολο των παραπάνω λύσεων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε οργανισμού.

Οι συγκεκριμένες λύσεις προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Collaboration σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά enterprise τηλεφωνίας, ακριβώς επειδή υπάρχει ενσωμάτωση out of the box με το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης.

Έτσι, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο εσωτερικά (με τους συναδέλφους τους) όσο και εξωτερικά (με πελάτες - συνεργάτες), τόσο μέσω web όσο και μέσω παραδοσιακού κυκλώματος τηλεφωνίας (voice), όπου δεν υπάρχει πρόσβαση και διατηρώντας ζωντανό το βασικό κανάλι επικοινωνίας της επιχείρησης (Land-Lines) - σε αντίθεση με τα περισσότερα collaboration εργαλεία στην αγορά, τα οποία περιορίζονται στην web επικοινωνία.

W+B Πέραν των λύσεων Avaya που εκτείνονται σε όλη την γκάμα του Remote Working (UC-Unified Communication / CC-Contact Center / IX-Devices (SIP Phones / Cameras / Conf Phones / Blue tooth Speakers κ.ά.), η Barphone, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο την αποτελεσματική και πλήρη υποστήριξη των πελατών της, έχει αναπτύξει στρατηγικές συνέργειες που σχετίζονται αποκλειστικά με το Remote Working και τις ανάγκες Business Continuity των πελατών της. Οι συνέργειες αυτές αφορούν τρεις θεμελιώδεις τομείς:

Υπηρεσίες Cloud – Συνεργασία με την Lamda Hellix: Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με το Data Center της Lamda Hellix, η Barphone μπορεί να φιλοξενεί (host) το σύνολο των λύσεων Avaya και να προσφέρει στους πελάτες της υψηλή διαθεσιμότητα και ευέλικτα συνδρομητικά μοντέλα.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών από τρίτους κατασκευαστές: Μέσω στενών συνεργειών με 3rd party integrators, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συμπληρωματικούς προμηθευτές όπως η Logitel (AudioCodes SBCs, POLY, MS Teams) και η E-insight (NICE), η Barphone προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενσωμάτωσης (integration) με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς.

Υποστήριξη αξιόπιστων περιφερειακών (Jabra): Η Barphone, ως Premium Jabra Partner στην ελληνική αγορά, προσφέρει το σύνολο της γκάμας προϊόντων Headsets & Cameras.