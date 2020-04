Ανεξάρτητο microsite για την προβολή αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προχωρά στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου microsite, με σκοπό να αναδείξει τη διάδραση / διασύνδεση του παρελθόντος με τον σύγχρονο πολιτισμό.



Το microsite αξιοποιεί το υλικό του ΝΕΟΝ από τις εκθέσεις σύγχρονης τέχνης που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους από το 2014 έως σήμερα, ενώ θα εμπλουτίζεται με υλικό από αντίστοιχες επόμενες εκθέσεις-συνεργασίες των δύο φορέων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το έναυσμα για μια πρώτη συζήτηση μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη με τον ιδρυτή του ΝΕΟΝ Δημήτρη Δασκαλόπουλο, με αντικείμενο τον σύγχρονο πολιτισμό την εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης (εν μέσω της πανδημίας της COVID-19). Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΝ Talks και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά στο κανάλι YouTube του ΝΕΟΝ (https://www.youtube.com/neongreece).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η Συραγώ Τσιάρα έχει συνεργαστεί με τον ΝΕΟΝ ως επιμελήτρια της έκθεσης «Μεταβίβαση – A Transfer», της Μαρίας Λοϊζίδου που πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του Κεραμεικού το φθινόπωρο του 2015.

Σχεδόν από την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΝΕΟΝ συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών/ιστορικών χώρων μέσω της σύγχρονης τέχνης. Η πολυετής και επιτυχημένη αυτή συνεργασία απέδωσε μέχρι σήμερα έξι εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους και πληθώρα νέων επισκεπτών με αφορμή αυτές.

Ειδικά στην παρούσα πρωτόγνωρη συνθήκη που αναγκαστικά μας αποστασιοποιεί από το φυσικό περιβάλλον και την πόλη μας, ο ΝΕΟΝ αναζητά νέες δυνατότητες μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Το microsite αξιοποιεί το υλικό των έξι εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για τις εκθέσεις: Αιμιλία Παπαφιλίππου – «Pulsating Fields» (Αρχαία Αγορά, 2014), Tino Sehgal – «This Variation – This Progress» (Ρωμαϊκή Αγορά, 2014), Μαρία Λοϊζίδου – «Μεταβίβαση – A Transfer» (Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Κεραμεικού, 2015), Adrián Villar Rojas – «The Theater of Disappearance» (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2017), ομαδική έκθεση «The Palace at 4 a.m.» (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, 2019) και Antony Gormley – «Sight» (Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Δήλου, 2019).

Επιπλέον, εκτός από το υλικό των εκθέσεων, το micrositeθα εμπλουτιστεί με κείμενα και περιγραφή του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου, ώστε να μεταφέρει στο θεατή νέες αναγνώσεις που πυροδοτεί η συνομιλία του κλασικού παρελθόντος με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Το microsite (contemporaryheritage.neon.org.gr) θα είναι διαθέσιμο από το απόγευμα της Παρασκευής 1ης Μαΐου 2020.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη τονίζει: «Η σύγχρονη έννοια της ολοκληρωμένης προστασίας των πολιτιστικών αγαθών επιβάλλει την κοινωνικοποίηση των μνημείων. Είναι εξαιρετικά γόνιμη η ένταξή τους όχι μόνον στην καθημερινή ζωή, αλλά και στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και διαδραστικής σχέσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Γι’ αυτό είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον ΝΕΟΝ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μια πολύτιμη συμβολή του Οργανισμού, η οποία διευκολύνει την όσμωση των δύο κόσμων. Είμαι ευτυχής που η σύνθεση του αρχαίου τοπίου στη συνύπαρξή του με το σύγχρονο έργο, ανοίγουν νέο, τεράστιο κεφάλαιο στην αντίληψή μας για την Τέχνη και την αισθητική της απόλαυση. Πιστεύω ότι στη σύζευξη αυτή, αρμονική στις μεγάλες αντιθέσεις της, καθρεφτίζεται, με απόλυτη διαύγεια, η διαχρονία της Τέχνης».

Ο Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης σημειώνει: «Από το 2014 έως το 2019, ο ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει υλοποιήσει μια σειρά εκθέσεων σύγχρονης τέχνης σε αρχαιολογικούς χώρους. Οι εκθέσεις αυτές δημιούργησαν μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη συμβίωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, αλλά επανάφεραν στο προσκήνιο, με το δικό τους τρόπο, το θέμα της τέχνης σε δημόσιους χώρους. Και τώρα, οι εκθέσεις αυτές έρχονται να κατοικήσουν σε έναν νέο δημόσιο χώρο, τον ψηφιακό. Την ώρα που “μένουμε σπίτι” βιώνουμε με άλλον τρόπο τον δημόσιο χώρο, και συνειδητοποιούμε, ίσως εντονότερα από ποτέ, την ανάγκη του».

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του ΝΕΟΝ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο: «Από την πρώτη στιγμή, ο ρόλος του NEON ήταν να φέρει τον σύγχρονο πολιτισμό πιο κοντά σε όλους, πιο κοντά σε ένα αμύητο ακροατήριο, πιο κοντά σε καθένα από εμάς. Ο χώρος μας είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η πόλη. Αυτή τη στιγμή, το να μένουμε σπίτι είναι μια αναγκαία διατάραξη της φυσικής σχέσης μας με την πόλη μας, όχι όμως της πνευματικής και συναισθηματικής επιθυμίας μας να επανασυνδεθούμε μεταξύ μας. Τολμηροί και δημιουργικοί, συνεχίζουμε την αποστολή μας στις νέες συνθήκες, συμπράττουμε για να στηρίξουμε την κοινότητά μας και να προσφέρουμε νέες εμπειρίες σε όλους».

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΟΝ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη. Στον πυρήνα της δράσης του βρίσκεται η παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης στο δημόσιο χώρο, η υποστήριξη καλλιτεχνών προς αυτή την κατεύθυνση και η ενίσχυση της σχέσης της πόλης με τη σύγχρονη τέχνη και τον πολίτη, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

