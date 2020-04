Απαγόρευση παιχνιδιού με θέμα τον κορωνοϊό στην Κίνα

Ένα παιχνίδι με θέμα τον κορωνοϊό μπλοκαρίστηκε στην online πλατφόρμα παιχνιδιών Steam στην Κίνα λόγω του πολιτικού προσήμου που χαρακτηρίζει το περιεχόμενό του.

Όπως αναφέρει το BBC, για να κερδίσουν οι παίκτες στο Coronavirus Attack, πρέπει να σταματήσουν «εγωιστικά ζόμπι» που προσπαθούν να διαφύγουν από μια χώρα που έχει μολυνθεί από τον ιό.

Παίκτες έκαναν αναφορές σχετικά με το παιχνίδι για χρήση του ίδιου συνδυασμού χρωμάτων με την κινεζική σημαία, με animations σε σχήμα ιού αντί για άστρα. Το παιχνίδι έχει λάβει αρνητικά reviews στο κατάστημα του Steam.

«Ένας ιός εγωιστικών ζόμπι έχει μολύνει τη χώρα» αναφέρεται στην περιγραφή του παιχνιδιού. «Οι φορείς του ιού προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα. Σκοπός σας είναι να εμποδίσετε τους φορείς του ιού των εγωιστικών ζόμπι να ξεφύγουν και να μολύνουν τον κόσμο».

Οι παίκτες επίσης συλλέγουν badges με τίτλους όπως «Liberate Honk Kong» και «Taiwan is not in China». Ο δημιουργός του παιχνιδιού, MythZ, είπε στην ιστοσελίδα Abacus ότι ανέπτυξε το παιχνίδι ως διαμαρτυρία απέναντι στην κινεχική κυβέρνηση, καθώς είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία.

Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι στο Steam που μπλοκάρεται στην Κίνα: Το Plague Inc είχε μπει σε «μαύρη λίστα» τον Μάρτιο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που είδε την απήχησή του να αυξάνεται πολύ τον Ιανουάριο ανά τον κόσμο, αναθέτει στους παίκτες να φτιάξουν τον δικό τους παθογόνο οργανισμό για να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα.